Зеленський відповів на петицію про звільнення ректора Бугрова

Зеленський наголосив, що перш ніж звільнити Бугрова з посади, потрібно перевірити звинувачення проти нього

Зеленський звернувся до Кабміну та Офісу генпрокурора, щоб вони опрацювали порушені в петиції питання

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу».

У відповіді на петицію Зеленський зауважив, що перш ніж звільнити Бугрова з посади, потрібно перевірити звинувачення проти нього.

«Стаття 62 Конституції України наголошує, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що зміни до Закону України «Про вищу освіту» про обов’язкове звільнення керівників закладів вищої освіти за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку під час дії воєнного стану вже передбачені в чинному законодавстві щодо будь-якого громадянина України.

Президент також повідомив, що звернувся до Кабінету міністрів та Офісу генерального прокурора, щоб вони опрацювали порушені в петиції питання та поінформували її автора про результати.

Раніше петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів.

Петиція із закликом розірвати контракт із Бугровим «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу» була опублікована на сайті Офісу президента ще 23 січня. Її ініціатором став Максим Луцик, який назвався тогорічним випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У петиції Луцик звернув увагу на контракти на харчування курсантів університету. Зокрема, питна вода у контрактах коштувала від 8 до 15 грн за літр. Хоча на торгах Міноборони ціна води склала 3 грн/літр. Луцик зареєстрував петицію про розірвання контракту з керівництвом ВНЗ.

Одночасно видання «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування про те, що ректор Бугров став власником квартири в столичній новобудові, на яку, ймовірно, не мав коштів.

До слова, «Главком» повідомляв про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями.