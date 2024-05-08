Головна Новини
search button user button menu button

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Alyona Alyona та Jerry Heil знову заспівають «Teresa & Maria» у фіналі 11 травня
фото: Суспільне Євробачення

Україна вийшла у фінал Євробачення-2024

У ніч на 8 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Ворог атакував енергооб’єкти у шести областях. У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі.

Перший півфінал Євробачення-2024

У Мальме (Швеція) відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. У півфіналі виступили представниці України та вибороли собі місце у фіналі. 

У першому півфіналі на сцені з'явилися 15 країн-учасників, однак до фіналу пройшли представники 10 країн, а саме: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

У фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі 9 травня. Також автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та країна-господиня – Швеція.

Атака на Київ

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Водночас на Київщині, за інформацією ДСНС, сталося загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко та зазначив, що рятувальники працюють, а офіційні подробиці будуть згодом.

Ворог атакував енергооб’єкти у шести областях

У ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – йдеться в повідомленні.

Пожежа в Луганську

Увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих, у Луганську пролунало кілька потужних вибухів.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив пожежу в окупованому Луганську. За його словами, ЗСУ обстріляли розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, пише Reuters.

«Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення», – заявив Йоганніс.

За його словами, він повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що Румунія може запропонувати і що може тримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони.

Теги: пожежа Євробачення рятувальники ворог тривога вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постановку до пісні українкам готувала режисерка зі світовим ім'ям Таню Муіньо
Alyona Alyona і Jerry Heil прокоментували вихід у фінал Євробачення-2024
Сьогодні, 02:40
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення
6 травня, 02:29
Путіна дуже муляє те, що ЗСУ утримують і Роботине, і Кринки
Росії до 9 травня потрібна «здобич» на фронті: ЗСУ назвали міста під загрозою
4 травня, 17:27
Представниці від України змагатимуться за вихід до гранд-фіналу 7 травня
Євробачення-2024: Аlyona Аlyona та Jerry Heil провели другу репетицію виступу
2 травня, 06:13
На місці влучань утворилися великі вирви
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
27 квiтня, 06:35
В Одесі постраждало семеро осіб, з них двоє дітей
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
23 квiтня, 06:38
У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали вибухи
15 квiтня, 03:11
Якщо проблему домінування ворожої авіації вирішити вдасться, то і загроза від ворожих КАБів істотно зменшиться
Що робити з керованими авіабомбами ворога?
14 квiтня, 12:16
Ворожі дрони атакували сім областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Ворожі дрони атакували сім областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
9 квiтня, 06:50

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
90K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
28K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
27K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
8938
Українці активно отримують громадянство Чехії

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua