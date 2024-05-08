Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч

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Україна вийшла у фінал Євробачення-2024

У ніч на 8 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Ворог атакував енергооб’єкти у шести областях. У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі.

Перший півфінал Євробачення-2024

У Мальме (Швеція) відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. У півфіналі виступили представниці України та вибороли собі місце у фіналі.

У першому півфіналі на сцені з'явилися 15 країн-учасників, однак до фіналу пройшли представники 10 країн, а саме: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

У фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі 9 травня. Також автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та країна-господиня – Швеція.

Атака на Київ

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Водночас на Київщині, за інформацією ДСНС, сталося загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко та зазначив, що рятувальники працюють, а офіційні подробиці будуть згодом.

Ворог атакував енергооб’єкти у шести областях

У ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – йдеться в повідомленні.

Пожежа в Луганську

Увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих, у Луганську пролунало кілька потужних вибухів.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив пожежу в окупованому Луганську. За його словами, ЗСУ обстріляли розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, пише Reuters.

«Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення», – заявив Йоганніс.

За його словами, він повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що Румунія може запропонувати і що може тримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони.