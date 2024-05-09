Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям

У 2022 році в Україні з’явилася послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта

Оформлення ID-картки та закордонного паспорта незабаром здійснюватиметься за загальними правилами

В Україні завтра, 10 травня, завершується дія експериментального проєкту щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Зокрема, до законодавчого врегулювання надання послуг з одночасного оформлення паспортних документів із 11 травня 2024 року оформлення ID-картки та закордонного паспорта буде здійснюватися за загальними правилами.

Нагадаємо, з 23 травня 2022 року в Україні з’явилася послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Одночасно отримати ID-картку й закордонний паспорт можна або в разі першого оформлення ID-карти в 14 років, або в разі втрати чи необхідності обміну документів (через зміну персональних даних).

Щоб скористатися послугою, потрібно було звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, центру обслуговування «Паспортний сервіс» або Центру надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» відновили видачу готових документів українцям. Раніше видачу документів призупиняли з технічних причин.