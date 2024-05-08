Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист

На початку квітня Євген Нищук був призначений на посаду генерального директора – художнього керівника театру імені Франка

Лист у підтримку ексміністра культури Євгена Нищука перед його призначенням художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка підписали відомі артисти театру. Зокрема, у списку підписи найдосвідченіших членів трупи: Народних артистів Анатолія Хостікоєва, Наталії Сумської, Остапа Ступки, Леся та Назара Задніпровських, Лариси Руснак, Анатолія Гнатюка, Олега Стальчука. Відповідний лист «Главкому» передали джерела у Кабміні.

Також виявилося, що серед підписантів листа, який перед кадровим рішенням розглядав уряд, була навіть Народна артистка України та СРСР Ада Роговцева. Як пояснило джерело в уряді, хоча Роговцева не є артисткою театру, до її рекомендацій як авторитетної персони у театральній галузі також у Кабміні дослухалися.

Як повідомляв «Главком», на початку квітня ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно було затверджено на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Контракт з Євгеном Нищуком підписано на період дії воєнного стану + дванадцять місяців.

На новій посаді Євген Нищук замінив 73-річного Михайла, який очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті. За попередньою інформацією, у театрі Франка також буде ліквідована посада головного режисера театру, яку нині займає 60-річний Дмитро Богомазов. Така система управління театром зокрема діє багато років у Національному театрі Лесі Українки у столиці.

Нагадаємо, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки працював у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконував провідні ролі у популярних виставах. Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами.