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Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист

Дарія Демяник
glavcom.ua
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
3 квітня Євген Нищук заступив на посаду нового Генерального директора-художного керівника Національного театру ім. Івана Франка
фото: mcip.gov.ua

На початку квітня Євген Нищук був призначений на посаду генерального директора – художнього керівника театру імені Франка

Лист у підтримку ексміністра культури Євгена Нищука перед його призначенням художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка підписали відомі артисти театру. Зокрема, у списку підписи найдосвідченіших членів трупи: Народних артистів Анатолія Хостікоєва, Наталії Сумської, Остапа Ступки, Леся та Назара Задніпровських, Лариси Руснак, Анатолія Гнатюка, Олега Стальчука. Відповідний лист «Главкому» передали джерела у Кабміні. 

Також виявилося, що серед підписантів листа, який перед кадровим рішенням розглядав уряд, була навіть Народна артистка України та СРСР Ада Роговцева. Як пояснило джерело в уряді, хоча Роговцева не є артисткою театру, до її рекомендацій як авторитетної персони у театральній галузі також у Кабміні дослухалися. 

Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист фото 1
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист фото 2

Як повідомляв «Главком», на початку квітня ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно було затверджено на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

Контракт з Євгеном Нищуком підписано на період дії воєнного стану + дванадцять місяців.

На новій посаді Євген Нищук замінив 73-річного Михайла, який очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті. За попередньою інформацією, у театрі Франка також буде ліквідована посада головного режисера театру, яку нині займає 60-річний Дмитро Богомазов. Така система управління театром зокрема діє багато років у Національному театрі Лесі Українки у столиці.

Нагадаємо, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки працював у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконував провідні ролі у популярних виставах. Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами. 

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Теги: Євген Нищук Україна Театр Франка

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