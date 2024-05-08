Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Тривогу було оголошено через зліт МіГ-31К

Уранці 8 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про зліт МіГ-31К.

О 6:55 оголошено відбій. Карта тривог мала такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто було пройти в укриття.

Нагадаємо, вночі 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Водночас зберігалася загроза застосування БпЛА.

Під час тривоги вибухи лунали в низці областей та міст, зокрема в Харкові та на Полтавщині, Києві, Львівщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині.