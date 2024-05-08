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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Тривогу було оголошено через зліт МіГ-31К

Уранці 8 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про зліт МіГ-31К.

О 6:55 оголошено відбій. Карта тривог мала такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто було пройти в укриття.

Нагадаємо, вночі 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Водночас зберігалася загроза застосування БпЛА.

Під час тривоги вибухи лунали в низці областей та міст, зокрема в Харкові та на Полтавщині, Києві, Львівщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині. 

Теги: укриття тривога

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