Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
- Сьогодні, 08:57
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Розсилка
Дочь избранного президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер переезжают в столицу США — Вашингтон.
Сообщается, что пара будет жить в районе Калорама — в доме с шестью спальнями площадью 650 квадратных метров.
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Неясно, купили его Трамп с Кушнером или арендовали.
Относительно небольшой и уединенный район Калорама популярен у политиков и элиты города. По сообщениям СМИ, Барак Обама с семьей планирует поселиться в этом же районе, когда уедет из Белого дома.
Джерело: BigPicture