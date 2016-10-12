Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов

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Дочь избранного президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер переезжают в столицу США — Вашингтон.

Сообщается, что пара будет жить в районе Калорама — в доме с шестью спальнями площадью 650 квадратных метров.

Неясно, купили его Трамп с Кушнером или арендовали.

Относительно небольшой и уединенный район Калорама популярен у политиков и элиты города. По сообщениям СМИ, Барак Обама с семьей планирует поселиться в этом же районе, когда уедет из Белого дома.

Джерело: BigPicture