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    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов

    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка

    Дочь избранного президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер переезжают в столицу США — Вашингтон.

    Сообщается, что пара будет жить в районе Калорама — в доме с шестью спальнями площадью 650 квадратных метров.

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    Неясно, купили его Трамп с Кушнером или арендовали.

    Относительно небольшой и уединенный район Калорама популярен у политиков и элиты города. По сообщениям СМИ,  Барак Обама с семьей планирует поселиться в этом же районе, когда уедет из Белого дома.

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    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов
    Как выглядит новый дом Иванки Трамп стоимостью в 5,5 миллионов долларов

    Джерело: BigPicture

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