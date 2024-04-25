Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч

Радник президента США з національної безпеки підтвердив, що Україна вже отримала ракети Atacms

Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка закликала запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос

Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів «за», Китай утримався, а Росія наклала вето.

Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї космічного базування. Росія це заперечує. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, «це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось».

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави «активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі».

Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

«Рішення щодо Atacms було ухвалене після того, як Росія застосувала балістичні ракети з Північної Кореї проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури», – сказав Салліван.

За його словами, в лютому президент США Джо Байден доручив «передати Україні значну кількість ракет Atacms для використання в межах суверенної української території».

«Ці поставки почались у березні в межах пакета PDA (механізм, який дозволяє президенту США передавати зброю з армійських складів – ред.), який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну», – зазначив Салліван.

Радник президента США назвав головною причиною ненадання Україні ракет Atacms раніше «занепокоєння щодо власної бойової готовності», але їх подолали за рахунок замовлення значної партії цих ракет у виробника.

Салліван також зазначив, що Сполучені Штати Америки і надалі продовжать постачати Україні Atacms. Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – сказав він.

Міністр оборони не розкрив подробиць того, як саме Польща може допомогти Україні повернути чоловіків.

«Будь-яка підтримка можлива», – відповів Косіняк-Камиш на питання про те, як Польща відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

Українські пілоти готуються до польотів на F-16 у Франції

Українські пілоти проходять навчання на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії.

Пілотам від 20 до 22 років. Шестеро з них все ще проходять навчання у Сполученому Королівстві, щоб опанувати англійську мову на необхідному рівні. Четверо інших пілотів уже пройшли мовну підготовку та мають невеликий досвід управління цивільними, або навчально-тренувальними літаками. Вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де проходять навчання повітряного бою на F-16.

Українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше. Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jets, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16.

Після періоду підготовки у Франції, який триватиме приблизно шість місяців, пілоти будуть направлені до США, де пересядуть на F-16. Технічні команди, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться в США.

США можуть відмовитися від конфіскації російських активів

Великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України. Сполучені Штати можуть відмовитися від конфіскації, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу.

У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати про результати пошуку перед Конгресом протягом 180 днів.

Через місяць після цих процедур президент Джо Байден матиме право арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які перебувають в межах юрисдикції Вашингтону.

Проте в Білому домі хочуть продовжити консультації з союзниками, щоб діяти разом, що може сповільнити цей процес. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що США ведуть консультації з партнерами, щоб «діяти разом». Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.