Оновлення даних в ТЦК: військові звернулися до громадян

Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані

Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7

Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють цілодобово, тож усі бажаючі можуть поновити свої дані чи стати на облік у будь-який час. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

«Шановні громадяни. З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час», – йдеться у повідомленні.

Також Сухопутні війська нагадали, що можна попередньо зателефонувати до ТЦК.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

Аналітики пояснили, що поки що незрозуміло, як працюватиме електронне оновлення даних і як це можна буде зробити через ЦНАП. Зі згаданих у законі способів діє тільки один – ТЦК. За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. Якщо ЦНАПи й електронний кабінет не запрацюють, ТЦК мають обслужити приблизно 7 904 000 чоловіків. До повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менш як 10,5 млн чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу). Від цієї кількості відняли 1,3 млн тих, хто нині служить у силах оборони, 659 тис. втікачів від війни, 569 тис. осіб через окупацію, і ще 25 тис. ув’язнених.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.