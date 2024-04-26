Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня

Вдень температура переважно сягатиме 18-23° тепла

26 квітня у більшості областей пройдуть дощі. Подекуди буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму очікуються дощі, подекуди грози. Вдень дощі будуть в усіх областях, крім західних.

На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла. У південно-східній частині очікується 13-17°, а в західних областях – 2-7° тепла.

Вдень температура переважно сягатиме 18-23° тепла. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується 12-17°. На південному сході країни температура підніметься до 26° тепла.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 7° до 12° тепла вночі та 12-17° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 10-12° тепла вночі та 12-14° тепла вдень.