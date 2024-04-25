Головна Новини
search button user button menu button

Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

В усіх областях, крім східних, вночі та вранці місцями туман

25 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті очікуються невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, у Київській області невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів.

В усіх областях, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 4-9° тепла. У західних областях 1-6° тепла, а на сході та південному сході країни 10-15°.

Вдень переважно очікується 17-22° тепла. На сході та південному сході країни температура підніметься до 22-27° тепла. А в західних областях очікується 9-14°.

Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вдень подекуди гроза. Уночі та вранці буде туман. Вітер південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 4-9° тепла вночі та 17-22° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третього квітня відзначається Всесвітній день вечірки
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квiтня, 00:17
У низці областей України очікується дощова погода
Потеплішає, але дощитиме: якою буде погода 26 березня
26 березня, 06:45
В Україну прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
1 квiтня, 16:05
У Києві зафіксували рекордні показники мінімальної, максимальної та середньодобової температури
У Києві зацвіли перші абрикоси. Вражаючі фото
2 квiтня, 13:21
4 квітня вдень очікується +13-18°
До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня
4 квiтня, 05:24
5 квітня в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ
Дощ та до 16° тепла: прогноз погоди на 5 квітня
5 квiтня, 05:27
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
13 квiтня, 04:49
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Вчора, 05:01
Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари
На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)
Вчора, 11:44

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
26K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
25K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
22K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
11K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
8111
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати

Новини

Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Вчора, 05:01

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua