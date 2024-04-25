Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня

В усіх областях, крім східних, вночі та вранці місцями туман

25 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті очікуються невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, у Київській області невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів.

В усіх областях, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 4-9° тепла. У західних областях 1-6° тепла, а на сході та південному сході країни 10-15°.

Вдень переважно очікується 17-22° тепла. На сході та південному сході країни температура підніметься до 22-27° тепла. А в західних областях очікується 9-14°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вдень подекуди гроза. Уночі та вранці буде туман. Вітер південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 4-9° тепла вночі та 17-22° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.