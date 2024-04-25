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На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
фото з відкритих джерел

Деякі чоловіки намагаються врятувати свої автівки, стоячи по коліна у воді

На автовокзалі Фастова понад 20 автомобілів пішло під воду через сильну зливу.

Чоловіки по коліна у воді намагаються врятувати свої машини, а деякі місцеві просто спостерігають за ситуацією та не можуть прийти в себе.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже найближчими годинами. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.  «У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози», – йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки. «І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому. При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!» – йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації,

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що негода стосується й області. «У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня у м. Києві та у Київській області грози», – повідомили в ДСНС.

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Теги: Київщина машини негода

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