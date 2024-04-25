В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів

Дані опитування демонструють, що готовність до мобілізації перебуває на посередньому рівні

Найбільше чоловіків призовного віку, які прагнуть уникнути мобілізації, проживає на Сході. Такі дані оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

«Визначаючи реакцію своїх близьких і знайомих на процес мобілізації, респонденти відзначають наявність проблеми ухилення від цього процесу. Зокрема 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагається уникати мобілізації, водночас 47% відзначають, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими», – зазначили соціологи.

Водночас експерти повідомили, що серед знайомих респондентів є й готові до мобілізації, тому можна говорити про те, що готовність до мобілізації «перебуває не на низькому, а на посередньому рівні». 39% опитаних на сході країни вказали, що більшість з їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються уникнути цього, тоді як на півдні на це вказали 32%, на заході – 29%, у центрі – 15%.

«Серед опитаних загалом переважає готовність тим чи іншим чином долучатися до боротьби з російськими загарбниками. Зокрема 7% опитаних висловили готовність приєднатися до сил оборони в разі мобілізації, 9% – готові приєднатися до сил оборони у разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання, а 35% зосереджені на роботі та наданні посильної невійськової допомоги», – розповіли соціологи.

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють цілодобово, тож усі бажаючі можуть поновити свої дані чи стати на облік у будь-який час.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

Як повідомлялося, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.