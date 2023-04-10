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Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Цьогоріч Страсна седмиця проходить у період з 10 до 15 квітня
фото з відкритих джерел

Сьогодні починається останній і найважливіший тиждень перед Паскою

Страсний тиждень, або Страсна седмиця – тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли православні християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. 

Цьогоріч Страсна седмиця проходить із понеділка 10-го до суботи 15-го квітня, а вже в неділю 16-го числа віряни східного обряду відзначатимуть світле свято Великодня.

Кожен день Страсного тижня має своє значення і називається Великим. У храмах на цьому тижні не відзначаються дні святих, не проводяться вінчання та хрещення, адже проходять урочисті служби та підготовка до Великодня.

Великий понеділок

У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Він став прообразом Спасителя. Цього дня під час служби у храмі читається євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ нерозкаяної душі. Цього дня дозволяється прибирати вдома й наводити лад у господарстві, також можна поратися на землі. Також у поеділок починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.

Великий вівторок

У богослужіннях згадуються бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі – пророцтва Христа  про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи та Страшний суд.  

У вівторок традиційно готується одяг для свята, обирається скатертина на святковий стіл та рушник, із яким підуть до церкви на Великодню службу. Цього дня можна купувати продукти до свята і працювати на землі.

Велика середа

Саме цього дня Іуда зрадив Христа за 30 срібників. Також у Велику середу віряни згадують Марію Магдалину, яка омила ноги Спасителя і витерла їх власним волоссям. Із цього дня починається найретельніша підготовка до Великодня. У середу в храмах востаннє читається молитва з поклонами, після чого поклони під час літургії скасовуються аж до Трійці. Вважається, що в середу Господь спокутував наші гріхи, тому сповідатися рекомендується саме в цей день. Обмежень щодо хатньої роботи немає.

Великий четвер

Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь згадуються страждання Сина Божого. У Великий четвер християни зазвичай причащаються.

Великий четвер називається «Чистим». Традиційно цей день починають до сходу сонця купанням із молитвою. Саме в четвер проводять генеральне прибирання, печуть паски та фарбують яйця.

Страсна п'ятниця

Найскорботніший день року, адже за Біблією, саме в п’ятницю було розіп’ято Ісуса. У храмах у цей день проходить літургія спогаду Христових мук: із вівтаря виноситься плащаниця – зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота в цей день заборонена.

Велика субота

Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.

Що категорично заборонено протягом Страсного тижня

  • Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
  • Під забороною будь-які веселощі, танці та співи.
  • Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання.
  • Не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити.
  • Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.

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Теги: свята традиції свято Великдень 2023 православна церква

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