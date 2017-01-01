Мисс Бум Бум поздравила Месси с 500-м мячом интимным снимком

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Сьюзи Кортес поделилась интимным фото в честь юбилейного мяча игрока «Барселоны»

Победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес поздравила аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с юбилейным голом.

В матче против «Реала» Месси оформил дубль и довел количество голов за каталонский клуб до 500.

В честь этого достижения Мисс Бум Бум на своей странице в Instagram разместила фото в пикантной позе, а на ее ягодицах красуется количество голов аргентинца.

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Кортес является давней поклонницей «Барселоны» и не раз поддерживала команду интимными фотографиями.