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    Мисс Бум Бум поздравила Месси с 500-м мячом интимным снимком

    • Сьогодні, 14:48
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    Сьюзи Кортес поделилась интимным фото в честь юбилейного мяча игрока «Барселоны»

    Победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес поздравила аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с юбилейным голом.

    В матче против «Реала» Месси оформил дубль и довел количество голов за каталонский клуб до 500.

    В честь этого достижения Мисс Бум Бум на своей странице в Instagram разместила фото в пикантной позе, а на ее ягодицах красуется количество голов аргентинца.

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    Кортес является давней поклонницей «Барселоны» и не раз поддерживала команду интимными фотографиями.

     

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