Мисс Бум Бум поздравила Месси с 500-м мячом интимным снимком
- Сьогодні, 14:48
-
Розсилка
Сьюзи Кортес поделилась интимным фото в честь юбилейного мяча игрока «Барселоны»
Победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес поздравила аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с юбилейным голом.
В матче против «Реала» Месси оформил дубль и довел количество голов за каталонский клуб до 500.
В честь этого достижения Мисс Бум Бум на своей странице в Instagram разместила фото в пикантной позе, а на ее ягодицах красуется количество голов аргентинца.
1_100
Кортес является давней поклонницей «Барселоны» и не раз поддерживала команду интимными фотографиями.