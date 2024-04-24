Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»

РФ домоглася рішення про відстрочку запровадження обмеження на російський сляб ще на чотири роки, до 2028 року

Потрібно активізувати перемовини з ЄС і домогтися посилення санкцій проти російської металопродукції – експерт

Від послаблення санкцій постраждали європейські металурги та спотворилась конкуренція, натомість РФ отримала право заробляти мільярди на війну. Зараз йде обговорення чергового пакету санкцій, і Україні потрібно активізувати свою позицію – щоб домогтися суворіших санкцій для російської металопродукції. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«На послабленні санкцій наполягли дві країни, Чехія та Бельгія, в яких знаходяться виробничі активи НЛМК – Новоліпецького металургійного комбінату. При цьому я дуже сумніваюся, що та ж Чехія чи Бельгія, не кажучи вже про інші країни, виграють від такого рішення. Але Російська Федерація накачувала останні десятиліття величезні кошти на лобіювання своїх інтересів у Євросоюзі», – зауважив Каленков.

За його словами, завдяки цьому лоббі РФ домоглася рішення про відстрочку запровадження обмеження на російський сляб ще на чотири роки, до 2028 року. Це дасть щорічно мільярди доларів у скарбничку Російської Федерації.

«Це підтримка НЛМК, ексклюзивного постачальника низки сталей у оборонну промисловість РФ. І це рішення, яке б'є в тому числі по сумлінним металургам ЄС. Це помилка з боку Єврокомісії, і ми сподіваємося, що до цього питання Єврокомісія повернеться найближчим часом», – наголосив експерт.

Він нагадав, що Україна має зараз активізувати свою позицію, та домогтися відновлення санкцій проти російських металургійних олігархів.

«Зараз розглядається черговий пакет санкцій, і можна переглянути попередні рішення. Тому всій вертикалі України, всім відомствам, які задіяні, потрібно активізувати роботу. Показати, по-перше, що посилення санкцій вдарить по економіці Росії, і що це допоможе європейській металургії. За посилення санкцій виступає і Асоціація металургів ЄС. Але потрібна і активна позиція наших чиновників», – переконаний Каленков.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через два роки. Водночас, була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

У свою чергу Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала це рішення: там заявили, що це історична помилка, яка викривлює конкуренцію на європейському ринку та підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.