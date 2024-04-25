Одна з країн ЄС обіцяє зберегти статус біженців українським чоловікам

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення МЗС України не вплине на статус біженців у ФРН

Влада Німеччини обіцяє не позбавляти українських чоловіків статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, передає DW.

Як запевнили у німецькому МВС, відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН.

«Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків», –наголосив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.

Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії, додав Калль на урядовій пресконференції в Берліні.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

«Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН», – заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Натомість Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До слова, українці заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.