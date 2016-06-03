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    Ученые составили карту эмоций Лондона по романам XVIII и XIX веков

    • Сьогодні, 11:55
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    В рамках исследования авторы проанализировали 5 000 произведений.

    Команда ученых из Стэнфордского университета опубликовала на его сайте карту эмоционального восприятия районов Лондона, основанную на изучении английских романов XVIII и XIX веков, пишет N+1. Авторы проанализировали корпус из 5 000 книг, изданных в этот период, и попытались создать образ британской столицы, фиксируя эмоции, которые те или иные локации вызывают у героев произведений.

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    Попавшие в выборку романы пропустили через программу Named Entity, которая помогла установить 382 лондонские локации, упоминавшиеся в книгах чаще других — не менее десяти раз каждая. По словам ученых, сперва они планировали описать широкий спектр эмоций, которые Лондон вызывает у героев произведений, но из-за большого количества разночтений решили ограничиться всего двумя вариантами: «позитивным» и «негативным».

    К примеру, наиболее позитивные эмоции у литературных героев связаны с Вест-Эндом — самым обеспеченным районом столицы. При этом не все локации описывались с одинаковой эмоциональной интенсивностью: частные дома, например, обычно описывались гораздо более интенсивно, чем общественные пространства.

    Ученые также сумели проследить эволюцию эмоций, которые разные районы вызывали у персонажей романов. Так, если в первой половине XVIII века криминальные районы Ньюгейт или Тайберн воспринимались в основном негативно, то уже к концу столетия ситуация изменилась: отрицательные эмоции потеряли доминирующую позицию. Такие изменения в восприятии ученые связывают с историческими процессами — в том числе появлением в городе уличных фонарей, увеличением штата полиции и развитием системы страхования жизни.

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    Зеленый — районы с позитивной эмоциональной окраской, красный — негативной, желтый — нейтральной
    Белый — локации эмоционально не окрашенные, светло-фиолетовый — локации со слабой эмоциональной окраской, темно-фиолетовый — с интенсивной эмоциональной окраской
    Зеленый — районы с позитивной эмоциональной окраской, красный — негативной, желтый — нейтральной
    Ученые составили карту эмоций Лондона по романам XVIII и XIX веков

    Джерело: Bird In Flight

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