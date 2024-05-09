«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю

Володимир Путін під час вистуру на параді 9 травня 2024 року у Москві

Путін заявив, що стратегічні сили Росії «перебувають у бойовій готовності, але РФ буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення»

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на Параді Перемоги в Москві, знову пригрозив ядерною зброєю противникам Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив, що стратегічні сили Росії «перебувають у бойовій готовності, але РФ буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення». «Ми відкидаємо претензії будь-якої держави чи альянсу на винятковість. Знаємо, до чого веде непомірність таких амбіцій. Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення, але нікому не дозволимо погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди у бойовій готовності», – заявив він.

Не оминув у своєму виступі російський диктатор і улюблену тему «реваншизму та переписування історії». За його словами, західні країни нібито намагаються спотворити правду про Другу світову війну і «ставлять на п'єдестал посібників гітлерівців». «Реваншизм, знущання з історії, прагнення виправдати нинішніх послідовників нацистів — це частина спільної політики західних еліт щодо розпалювання нових регіональних конфліктів, міжнаціональної ворожнечі, щодо стримування незалежних центрів світового розвитку», – сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні у Москві проходить Парад Перемоги. За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн.

До слова, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.