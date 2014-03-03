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    Великий пост – 2017: блюда на каждый день

    • Сьогодні, 11:16
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    С понедельника, 27 февраля, у православных верующих и греко-католиков начался Великий пост, который продлится до самой Пасхи – ее в этом году празднуют 16 апреля.

    Во время Великого поста следует отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Но даже допустимая пища имеет свои ограничения, и каждый день недели следует употреблять только разрешенную еду. 

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    Мы публикуем специальный календарь Великого поста по дням, в котором описана разрешенная пища на каждый день. Это поможет в составлении меню в соответствии с церковными правилами. 

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    Джерело: ТСН

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