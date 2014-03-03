Великий пост – 2017: блюда на каждый день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С понедельника, 27 февраля, у православных верующих и греко-католиков начался Великий пост, который продлится до самой Пасхи – ее в этом году празднуют 16 апреля.

Во время Великого поста следует отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Но даже допустимая пища имеет свои ограничения, и каждый день недели следует употреблять только разрешенную еду.

Мы публикуем специальный календарь Великого поста по дням, в котором описана разрешенная пища на каждый день. Это поможет в составлении меню в соответствии с церковными правилами.

-25_02

Джерело: ТСН