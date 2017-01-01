Милый кот из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса
- Сьогодні, 13:43
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Ролики с котом набирают сотни тысяч просмотров
Кот-звезда из Японии по кличке Мару был назван самым популярным в мире. Благодаря впечатляющим цифрам просмотров в сети Мару попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Об этом сообщается на официальном ресурсе Guinness World Records.
Как отмечает источник, шотландский вислоухий прославился благодаря YouTube-каналу Mugumogu, который на сегодняшний день собрал более 337 миллионов просмотров. Так девятилетний Мару стал самым популярным животным на просторах сети.
Ролики с котом набирают сотни тысяч просмотров. По словам владелицы Мару, она была удивлена такой популярности кота, но и не отрицает, что выглядит ее питомец очень мило.
Также отмечается, что канал Mugumogu стал 14-м самым в рейтинге самых просматриваемых на YouTube.
До Мару героем канала, который рассказывает о необычных животных, с наибольшим количеством подписчиков был пес породы хаски по кличке Мишка. Он прославился благодаря тому, что издавал звуки, напоминающие человеческую речь.