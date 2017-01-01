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    Милый кот из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса

    • Сьогодні, 13:43
    • Розсилка

    Ролики с котом набирают сотни тысяч просмотров

    Кот-звезда из Японии по кличке Мару был назван самым популярным в мире. Благодаря впечатляющим цифрам просмотров в сети Мару попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    Об этом сообщается на официальном ресурсе Guinness World Records.

    Как отмечает источник, шотландский вислоухий прославился благодаря YouTube-каналу Mugumogu, который на сегодняшний день собрал более 337 миллионов просмотров. Так девятилетний Мару стал самым популярным животным на просторах сети.

     Ролики с котом набирают сотни тысяч просмотров. По словам владелицы Мару, она была удивлена такой популярности кота, но и не отрицает, что выглядит ее питомец очень мило.

    Также отмечается, что канал Mugumogu стал 14-м самым в рейтинге самых просматриваемых на YouTube.

    До Мару героем канала, который рассказывает о необычных животных, с наибольшим количеством подписчиков был пес породы хаски по кличке Мишка. Он прославился благодаря тому, что издавал звуки, напоминающие человеческую речь.

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