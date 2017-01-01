Антонио Бандерас экстренно госпитализирован
- Сьогодні, 10:53
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У актера разболелось сердце во время тренировки.
Голливудского актера Антонио Бандераса, который сыграл афериста в российском фильме, экстренно госпитализировали в Великобритании.
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Звезда почувствовал сильную боль в области грудной клетки во время тренировки. Ему немедленно вызвали скорую и доставили в больницу, неподалеку от его дома в Суррее.
К счастью, сейчас Бандерас чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы, пишет The Sun.
В разговоре с газетой артист подтвердил, что с ним случился "эпизод", и оценил работу медиков, которые помогали ему.
Напомним, что Антонио Бандерас переехал в Великобританию в 2015 году. Он живет в Кобхэме.
Джерело: ТСН