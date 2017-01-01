  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Антонио Бандерас экстренно госпитализирован

    • Сьогодні, 10:53
    • Розсилка

    У актера разболелось сердце во время тренировки.

    Голливудского актера Антонио Бандераса, который сыграл афериста в российском фильме, экстренно госпитализировали в Великобритании.

    Читайте також

    Звезда почувствовал сильную боль в области грудной клетки во время тренировки. Ему немедленно вызвали скорую и доставили в больницу, неподалеку от его дома в Суррее.

    К счастью, сейчас Бандерас чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы, пишет The Sun.

    В разговоре с газетой артист подтвердил, что с ним случился "эпизод", и оценил работу медиков, которые помогали ему.

    Напомним, что Антонио Бандерас переехал в Великобританию в 2015 году. Он живет в Кобхэме. 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ