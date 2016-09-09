Беременная Натали Портман снялась для Vanity Fair



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Решив повторить подвиг Дэми Мур 35-летняя беременная Натали Портман разделась для журнала Vanity Fair.

В объективе легендарного фотографа Энни Лейбовиц актриса предстала в свободном наряде, из-под которого виден округлившийся живот. Правда, в отличие от Мур, обнаженная Натали появилась не на обложке, а в спецпроекте издания, приуроченному к «Оскару-2017», которая для Портман может оказаться судьбоносной (актриса номинирована за роль в фильме «Джеки»). Однако само появление Натали на церемонии вручения стоит под большим вопросом и зависит исключительно от ее самочувствия.

Что до самой обложки Vanity Fair, то она получилась самой звездной: Эмма Стоун, Натали Портман, Дакота Джонсон, Эль Фанинг и многие другие знаменитые актрисы, чьи имена громко звучали на протяжении прошлого года, предстали в объективе Энни Лейбовиц в роскошных нарядах.

Джерело: graziamagazine.ru