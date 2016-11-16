«Без грима»: Ирина Билык готовится представить новый альбом в свой день рождения

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Ирина Билык готовится представить новый альбом

Украинская дива анонсировала выход долгожданного 12-го альбома

Украинская поп-звезда Ирина Билык на своей странице в «Фейсбук» поделилась радостной новостью – в свой день рождения 6 апреля певица представит новый альбом «Без грима», который без малого готовила около десяти лет.

«Подарю вам то, что накопилось в душе за десять лет... Уже совсем скоро, в день моего рождения», - написала Билык.

По словам певицы в подготовке альбома принимал участие знаменитый крымскотатарский музыкант, гитарист-виртуоз Энвер Измайлов.

Кроме того, дива поделилась небольшим отрывком песни из будущего релиза. «Какими словами тебя удержать?» Делюсь с вами самым сокровенным - песня из моего нового, очень важного для меня и очень личного альбома, «Без грима». Сегодня ночью писали этот трек. В нем вся я - мои эмоции и чувства», - отметила певица.

Отметим, что в сентябре 2015 года Ирина Билык выпустила песню и снятый на нее клип «Туфли», созданные еще в 2006 году для будущего альбома «Без грима». В конце 2016-го года певица представила сингл «Волшбеники», который очевидно также войдет в будущий альбом.

Ирина Билык за время своей творческой активности выпустила 11 альбомов. Последний альбом «Рассвет» был представлен в 2014 году.