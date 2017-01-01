Дизайнеры не дремлют: на киевском рынке можно купить платье как у жены президента США

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Модельер-умелец сшил точную копию платья, которое супруга президента США Мелания Трамп надевала на инаугурацию мужа.

На киевском «Дарынке» можно приобрести все, что душе угодно! Сегодня, украинская певица Мария Бурмака опубликовала снимок, который взорвал соцсеть.

На фотографии изображена точная копия платья от Ralph Lauren из коллекции «Голубое небо», в котором жена президента США Мелания Трамп появилась на инаугурации мужа.

«Киев, рынок. Да-да, то самое платье... Воистину, великая сила маркетинга!» – подписала фото артистка.