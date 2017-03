Джастин Бибер попросил фанатов не вести себя как «животные»

Джастин Бибер неоднократно заявлял, что больше не будет фотографироваться с фанатами, но поклонников певца это не останавливает – на днях в Австралии произошел очередной инцидент с участием Бибера и практически обезумевших его фанатов.

Певец пытался пообедать в ресторане Chargrill Charlie, когда его кто-то заметил – и в результате Бибера мгновенно окружила целая толпа фанатов, которые фотографировали Джастина и пытались упросить его дать им автограф. Разумеется, продолжать обедать в такой обстановке певец не смог – и попытался пройти к машине, но в результате ему буквально пришлось бежать к своему авто от преследующих его по пятам поклонников. В одном из видео, которые наводнили Twitter после этого инцидента, Джастин призывает фанатов не вести себя, как «животные»:

«Чем больше вы, ребята, кричите и ведете себя как животные, тем меньше шансов, что мы сможем нормально общаться».

На неадекватное поведение своих фанатов Бибер жаловался неоднократно: так, еще несколько месяцев назад он заявил, что ситуация дошла до того, что «люди даже не здороваются со мной, не признают во мне человека, я чувствую себя каким-то животным в зоопарке».

Okay, I'm so done with Beliebers.

I wouldn't be suprised if @justinbieber hates us. Beliebers are so indecent these days. pic.twitter.com/YvqJBPja3p