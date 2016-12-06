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    Шоу-біз

    Джастин Бибер попросил фанатов не вести себя как «животные»

    • Сьогодні, 10:01
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    Джастин Бибер неоднократно заявлял, что больше не будет фотографироваться с фанатами, но поклонников певца это не останавливает – на днях в Австралии произошел очередной инцидент с участием Бибера и практически обезумевших его фанатов.

    Джастин Бибер неоднократно заявлял, что больше не будет фотографироваться с фанатами, но поклонников певца это не останавливает – на днях в Австралии произошел очередной инцидент с участием Бибера и практически обезумевших его фанатов.

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    Певец пытался пообедать в ресторане Chargrill Charlie, когда его кто-то заметил – и в результате Бибера мгновенно окружила целая толпа фанатов, которые фотографировали Джастина и пытались упросить его дать им автограф. Разумеется, продолжать обедать в такой обстановке певец не смог – и попытался пройти к машине, но в результате ему буквально пришлось бежать к своему авто от преследующих его по пятам поклонников. В одном из видео, которые наводнили Twitter после этого инцидента, Джастин призывает фанатов не вести себя, как «животные»:

    «Чем больше вы, ребята, кричите и ведете себя как животные, тем меньше шансов, что мы сможем нормально общаться».

    На неадекватное поведение своих фанатов Бибер жаловался неоднократно: так, еще несколько месяцев назад он заявил, что ситуация дошла до того, что «люди даже не здороваются со мной, не признают во мне человека, я чувствую себя каким-то животным в зоопарке».

    Джерело: popcornnews

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