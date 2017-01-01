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Евгений Галич, лидер группы O.Torvald

Что известно о лидере и вокалисте группы «Оторвальд», которая будет представлять Украину на «Евровидении-2017»

Утром 26 февраля Евгений Галич проснулся знаменитым. Его группа O.Torvald с песней Time победила в финале национального отбора на «Евровидение-2017». И теперь вся страна задается вопросом: кто же такой этот Галич?

Конечно, нельзя сказать, что до этого Женю никто не знал. Однако интерес к его персоне не имел национального масштаба. Но отныне украинцы будут пристально следить за каждым шагом музыканта, как минимум, до 13 мая 2017 года, когда в Киеве пройдет финал «Евровидения», куда O.Torvald попадают «автоматом», так как Украина – принимающая страна.

Чтобы удовлетворить интерес к персоне вокалиста «Оторвальда», «Скотч» собрал главные факты биографии Евгения Галича.

Детство Евгения Галича

Женя Галич во время концерта O.Torvald

Справка Дата рождения: 29 апреля 1984 года.

Место рождения: Белая Церковь, Киевская область Украина.

Профессия: музыкант, телеведущий. Основной вид деятельности: лидер и вокалист группы O.Torvald.

Женя родился в 1984 году в Киевской области в Белой Церкви. Однако в этом городке Галич пожить не успел. После его появления на свет семья Галичей переехала в Казахстан – туда перевили отца музыканта (папа Евгения – военный).

После развала СССР Галичи вернулись в Украину, но поселились не в Белой Церкви, а в Полтаве. Именно там Евгений познакомился со своим лучшим другом, гитаристом и сооснователем «Оторвальда» Денисом Мизюком. В одном из интервью Женя признался, что в музыкальном плане Денис – его вторая половинка.

Образование

Галич не только музыкант, но еще и ведущий

По образованию Евгений Галич – военный инженер. Он окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации в Полтаве. Выбор профессии не был зовом сердца. Начинающий музыкант хотел угодить папе, который рассчитывал на то, что его сын пойдет по «военным» стопам отца.

Галич признается: в жизни профильное образование ему ни разу не пригодилось. «Возможно, не стоило терять там пять лет своей жизни. Я ни разу не воспользовался знаниями из института. Разве что стал более дисциплинированным», - рассказывал музыкант.

Во время учебы в институте Женя не прекращал заниматься музыкой. Галич участвовал во многих музыкальных коллективах, с которыми в основном выступал по клубам.

Занятие музыкой

Первый музыкальный инструмент Жени Галича – пионерский барабан

По заверениям самого Евгения, интерес к музыке он начал проявлять в четыре года. Когда его семья еще жила в Караганде у мальчика появился первый музыкальный инструмент – пионерский барабан. А в пять лет Галича отдали в музыкальную школу.

«Я пошел в музыкальную школу, потому что мама уже не могла с таким шумом дома справляться. Я первый профессиональный музыкант в семье», - признавался Женя в интервью журналу Viva.

Учителя моей маме твердили: «Из вашего ребенка ничего не получится, он бездарь. Заберите и не мучайте его»

Галич окончил школу по классу фортепиано, отучился по классу гитары несколько лет и, когда уже переехал в Полтаву, хотел поступать в музыкальное училище. Но Денис Мизюк отговорил его.

В «музыкалке» Женю не считали особо способным мальчиком.

«Учителя моей маме твердили: «Из вашего ребенка ничего не получится, он бездарь. Заберите и не мучайте его. Он рассеянный и ничего не может делать». А мне неинтересно было играть по нотам, я импровизировал, играл по-своему, и всех это бесило», - вспоминал Галич.

История создания O.Torvald

Евгений Галич и группа O.Torvald

До появления «Оторвальд» у Жени было много групп, среди которых:

«Стакан з-під пива пов-ного піни»;

«Небесні ластівки»;

«Апофеоз»;

«Крути! Педалі».

С группой «Стакан з-під пива пов-ного піни» Галич выиграл фестиваль «Червона рута».

«Все это была полтавская рок-тусовка, которая пыталась выделяться какими-то визуальными образами. Тогда появились первые секонд-хенды, ребята ярко одевались, хотели быть не такими, как все. Забавное было время», - рассказывал музыкант.

Песни Жени Галича и O.Torvald

В 2005 году в Полтаве Женя Галич и Денис Мизюк решили создать новый коллектив – O.Torvald, с которым в скором времени перебрались в Киев. Дебютный альбом группы появился лишь в 2008 году. Впрочем, он не принес ребятам популярности.

Первый серьезный альбом, который назвали «В тобі», появился на свет в 2011 году. Музыкантов начали замечать в профессиональной среде, а Евгений Галич познакомился с фронтментом «Бумбокса» Андреем Хлывнюком и лидером группы «Скрябин» Андреем Кузьменко.

Последний альбом «Оторвальд» вышел в 2016 году. Проект получил название «#Нашілюдивсюди». Музыканты решили использовать лозунг поклонников группы, который звучит на каждом концерте.

Первые заработки

Галич работал ведущим на М1

До того, как музыка начала приносить Евгению Галичу достаточно денег, он подрабатывал консультантом в музыкальном магазине и даже раздавал листовки возле переходов.

После переезда в Киев парню удалось устроиться на М1, где он вел шоу «Чипсы. Чиксы. Лавандос». Передача оказалась настолько скандальной, что в итоге ее решили закрыть. Но в целом музыкальный телеканал сделал Галича узнаваемым среди подростков человеком.

Мне было страшно стыдно за это. Но это опыт. Мы поняли, что так делать не нужно

Специально для М1 группа O.Torvald даже написала песню и сняла клип. Композиция называлась «Не кіпішуй». Впрочем, Женя уверял, что, мягко говоря, не гордится этой работой.

«И это был один из самых популярных клипов канала… Мне было страшно стыдно за это. Но это опыт. Мы поняли, что так делать не нужно, и продолжили развиваться в другом направлении», - рассказывал Женя.

Образ жизни и семья Жени Галича

Галич вел разгульный образ жизни

Во многих интервью Галич признавался, что достаточно долго вел разгульный образ жизни и даже чуть не спился. Еще в 2014 году Евгений рассказал изданию Insider, что период становления себя как музыканта помнит с трудом – все происходило слишком быстро, в постоянных переездах от концерта к концерту, нездоровом драйве и алкогольном тумане.

Меня взяли под руки, посадили в машину, где меня ждал секс по-быстрому с какой-то девушкой...

«Мы всегда были пьяные, all the time. Джо и Кука (барабанщик группы "Крути! Педали", - авт.) превратились в молодых, но законченных алкоголиков. Ребят можно было не найти перед концертом, они упивались страшно», - откровенничал Галич с журналистом.

В другом интервью лидер O.Torvald рассказывал, как на одном из концертов он разделся догола и прыгнул в толпу.

«Потом помню: взяли под руки, посадили в машину, где меня ждал секс по-быстрому с какой-то девушкой... Приехал в «оторвальд хаус», в котором жили тогда все музыканты группы, а там вечеринка в самом разгаре. Кто-то занимается сексом на диване, кто-то курит, кто-то пьет. Такие трипы были у нас регулярно. Помню один из самых ярких, когда мы чуть не сожгли дом, поджигая петарды. И такой вот бред был постоянно», - вспоминал лидер группы.

Однако сейчас жизнь Галича изменилась кардинально. Он любит свою жену Леру. А самым большим своим достижением считает дочку Еву.

«Отцовство меня изменило больше, чем все, что со мной происходило до сих пор. У меня раньше практически не было уязвимых сторон, меня невозможно было расстроить, разозлить, заставить нервничать, переживать, бояться, беситься. Дочка со мной сделала страшные вещи: я стал более уязвимым и мнительным. Ева, наверное, единственный человек в мире, кто может из меня вить веревки», - рассказал Галич.

Дружба со знаменитостями

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич и фронтмен «Бумбокс» Андрей Хлывнюк

В 2012 году на фестивале Prosto Rock Галич познакомился с фронтменом «Бумбокса» Андреем Хлывнюком. Между музыкантами завязалась дружба, результатом которой стал совместный кавер на песню «Сочи» «Ляписа Трубецкого».

«Андрей очень сильный лирик. У него много хороших текстов. Он очень сильно помог в этом плане», - так отзывался Галич о лидере «Бумбокса».

Спрашиваю: «Мы альбом записали, может, слушал?», а он отвечает: «Та слухав, чувак, таке гімно»

Женя также был знаком с покойным лидером группы «Срябін» Андреем Кузьменко. Галич так вспоминает свое знакомство с «Кузьмой»: «Это было на лестничной клетке телеканала М1 в году 2006-м. Я спрашиваю: «Мы альбом записали, может, слушал?», а он отвечает: «Та слухав, чувак, таке гімно. Ви намагаєтесь підлаштуватися постійно, щось хочете комусь довести. Будьте собою і не запарюйтесь». Он никогда не скрывал свои критические замечания – мне это очень помогало».

Позже говорили, что Евгений Галич станет новым вокалистом группы «Скрябін». Однако Женя опроверг эти слухи. «Я не буду новым вокалистом группы Скрябин! Это бред!», - так тогда прокомментировал возможность своего перехода к «Скрябіну» Галич.