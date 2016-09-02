Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед стартом Недели Высокой моды своих поклонников обрадовал дизайнер, которого раньше там встречали бурными овациями (и наверняка еще будут): Раф Симонс, бывший креативный директор дома Dior, представил свою первую коллекцию для Calvin Klein — by Appointment.

После того шума, с которым Раф Симонс приходил в американскую марку, можно было предположить, что премьера его дебютной коллекции для бренда будет сопровождаться большим ажиотажем.

Но непредсказуемый дизайнер снова всех обхитрил: лукбук Calvin Klein by Appointment был опубликован утром в воскресенье на сайте и в Инстаграм-аккаунте бренда без лишней шумихи. Никаких интервью и больших анонсов, но ведь Раф Симонс, как и подведомственный ему теперь бренд, в представлении не нуждаются. А между тем, эффект замедленной бомбы сработал безотказно.

Не обошлось и без сенсации: лицом новой линейки выступила 12-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная публике по сериалу «Очень странные дела». Всего коллекция включает 14 образов, которые, кроме юной Молли, продемонстрировали другие известные модели и актрисы, только постарше.

Представляем несколько имиджей из первой коллекции Рафа Симона для Calvin Klein.

Джерело: graziamagazine.ru