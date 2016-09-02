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    Шоу-біз

    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса

    • Сьогодні, 20:30
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    Перед стартом Недели Высокой моды своих поклонников обрадовал дизайнер, которого раньше там встречали бурными овациями (и наверняка еще будут): Раф Симонс, бывший креативный директор дома Dior, представил свою первую коллекцию для Calvin Klein — by Appointment.

    После того шума, с которым Раф Симонс приходил в американскую марку, можно было предположить, что премьера его дебютной коллекции для бренда будет сопровождаться большим ажиотажем.

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    Но непредсказуемый дизайнер снова всех обхитрил: лукбук Calvin Klein by Appointment был опубликован утром в воскресенье на сайте и в Инстаграм-аккаунте бренда без лишней шумихи. Никаких интервью и больших анонсов, но ведь Раф Симонс, как и подведомственный ему теперь бренд, в представлении не нуждаются. А между тем, эффект замедленной бомбы сработал безотказно.

    Не обошлось и без сенсации: лицом новой линейки выступила 12-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная публике по сериалу «Очень странные дела». Всего коллекция включает 14 образов, которые, кроме юной Молли, продемонстрировали другие известные модели и актрисы, только постарше.

    Представляем несколько имиджей из первой коллекции Рафа Симона для Calvin Klein.

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    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса
    Лицом первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein стала 12-летняя актриса

    Джерело: graziamagazine.ru

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