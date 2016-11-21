Лобода рассказала российскому журналу, как собирала колорадских жуков за деньги

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34-летняя Светлана Лобода не только любящая и заботливая мать пятилетней дочери, но еще и настоящий секс-символ украинского шоу-бизнеса.

Фигурой и красотой певицы восхищаются не только мужчины, но и женщины, а ее песни в момент становятся хитами.

Но мало кто знает, что путь к славе у Светланы был тернист: в недавнем интервью журналу Hello!, певица призналась, что долгие годы не могла принять себя и свою внешность, а чтобы заработать хоть какие-то деньги ей приходилось браться за любую работу.

«Когда мне было 7−8 лет, вместе с мамой я продавала полотенца на рынке. Я кричала: «Мужчины! Покупайте своим любимым полотенца!», — рассказала Светлана. Более того, юная девушка копалась в огороде дедушки, выискивая колорадских жуков, чтобы хоть немного заработать: «Когда я приезжала к дедушке, он платил мне 1 копейку за обнаружение колорадского жука в огороде», — поведала Светлана и также упомянула, что в юношестве подрабатывала таксистом. Ну, а первые серьезные деньги Лобода заработала в ночном клубе, подрабатывая диджеем: на зарплату начинающая певица купила маме стиральную машинку.

Домойтак соскучилась... Фото опубликовано LOBODA (@lobodaofficial) Фев 5 2017 в 8:50 PST

Светлана не всегда любила себя и свою внешность: так, чтобы казаться лучше, ей приходилось идти на крайние меры. «В детстве мне казалось, что у меня слишком большой размер ноги. И всю обувь я покупала себе на два размера меньше. Из-за этого у меня немного деформированы стопы. Тогда же мне казалось, что у меня и руки длинные. Я их прятала в рукава. Только лет в 19 смогла принять себя такой, какая я есть», — призналась Светлана. Да и профессию артиста Лобода выбрала лишь для того, чтобы поднять себе самооценку. Что ж, смело утверждаем, что свой путь певица определила верно, а миллионы фанатов тому подтверждение.