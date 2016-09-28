Ольга Сумская сменила имидж: актриса предстала в образе знойной брюнетки

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Фото: instagram Ольги Сумской

Поклонники артистки отметили, что ей очень идет новый образ

Украинская актриса Ольга Сумская с недавних пор начала выкладывать в соцсети свои фотографии в новом образе.

Публикация от olgasumska (@olgasumska) Мар 28 2017 в 2:19 PDT

Актриса стала брюнеткой с удлиненным каре, что, впрочем, ей к лицу. Многие фанаты отметили то, что новый имидж очень идет Сумской.

Публикация от olgasumska (@olgasumska) Мар 27 2017 в 11:50 PDT

Позже выяснилось, что это фотографии со съемок нового сериала «Искушение», в котором принимает участие артистка.