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    Ольга Сумская сменила имидж: актриса предстала в образе знойной брюнетки

    • Сьогодні, 13:09
    • Розсилка
    Фото: instagram Ольги Сумской

    Поклонники артистки отметили, что ей очень идет новый образ

    Украинская актриса Ольга Сумская с недавних пор начала выкладывать в соцсети свои фотографии в новом образе.

    Актриса стала брюнеткой с удлиненным каре, что, впрочем, ей к лицу. Многие фанаты отметили то, что новый имидж очень идет Сумской.

    Позже выяснилось, что это фотографии со съемок нового сериала «Искушение», в котором принимает участие артистка.

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