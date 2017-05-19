Откровенно: дочь Джонни Деппа засветилась в Каннах в пикантном наряде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лили-Роуз Депп

Папарацци заметили звездную наследницу на улицах города в коротком оранжевом платье

17-летняя Лили-Роуз Депп сейчас отдыхает в Каннах (если, конечно, отдыхом можно назвать ежедневные выходы на красную дорожку). На церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради была в белом платье из новой коллекции Chanel, а в перерыве между премьерами и фотоколлами Лили выбирает куда менее помпезные, но комфортные и открытые наряды — благо, что погода в Каннах позволяет это делать с легкостью.

Так, вчера папарацци заметили звездную наследницу на улицах города в коротком оранжевом платье, демонстрирующим стройные ноги и глубокое декольте молодой девушки. Конечно, учитывая возраст и телосложение, было бы большой ошибкой надеть к такому открытому платью туфли на каблуке, поэтому Лили-Роуз добавила к образу спортивные сникерсы бирюзового цвета.

Полгода назад девушка призналась в анорексии: как оказалось, это страшное заболевание преследует Лили-Роуз многие годы. Судя по последним фото, сейчас она добилась больших успехов в борьбе с недугом, а ее фигуру легко назвать стройной, а не дистрофичной.

Джерело: Spletnik