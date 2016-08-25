Притула рассказал, почему на самом деле не стал ведущим «Евровидения-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный украинский шоумен Сергей Притула написал свой ответ на заявление DJ Паши из оргкомитета «Евровидения-2017».

Радиоведущий DJ Паша отмечал, что Сергей не годится в ведущие песенного конкурса.

По его словам, программы, которые Сергей ведет на украинском языке, не могут гарантировать его идеальный уровень английского на самом финале конкурса.

Сергей Притула в свою очередь ответил на своей странице в Facebook о том, что он думает относительно этой ситуации.

Как рассказал Сергей, любые слова DJ Паши можно трактовать как позицию всего организационного комитета конкурса. Сергей уточнил, что 25 февраля он сам подал заявление, что не будет вести финал конкурса и даже если бы предложили, он бы все равно не привлекался к работе.

26 февраля это заявление распространили разные СМИ, однако уже 27 февраля оргкомитет «Евровидения-2017» опубликовал пресс-релиз, где были указаны не только трое новых ведущих «Евровидения», но и о том, что Сергей Притула тоже принимал участие в отборе конкурса.

Сергей отметил, что среди 150 известных ведущих Украины выделили только троих окончательных и его, который даже не участвовал в кастинге.

Притула также добавил, что после такого конфликта медиа-спикер «Евровидения-2017» Павел Шилько озвучил новую версию, что шоумен на английском так шутить не сможет, как на украинском. Несмотря на то, что Сергей ведет множество корпоративных мероприятий на английском.

«Сейчас, дорогой Павел и уважаемый оргкомитет Евровидения. Сосредоточьте свою работу над собственно конкурсом и отмахайтесь от моей скромной персоны. Я не понимаю, зачем вы наполняете информационную среду своими выдумками. Думаю, вам было бы лучше просто игнорировать того Притулу, чем несколько раз менять объяснения людям, почему вы не взяли меня на конкурс»,– ответил на это Сергей.

И наконец Притула искренне ответил, что не жалеет о своем выборе и полностью поддерживает решение оргкомитета касаемо выбора ведущих, которых считает настоящими профессионалами. Также Сергей пожелал Украине очередной победы.

Джерело: 24 канал