Роскошные дома и поля для гольфа: как живут самые богатые пенсионеры мира
- Сьогодні, 15:50
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Эти фотографии выглядят как типичный пригород, где живут богачи.
Но видимость может быть обманчива.
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Расположенный в Флориде «The Villages» — это крупнейшие в мире сообщество… пенсионеров. Конечно же, богатых пенсионеров. Роскошные дома, поля для гольфа, беззаботность и спокойствие — так может выглядеть жизнь на пенсии.
Как живут богатые пенсионеры смотрите прямо сейчас.
Джерело: Fullpicture.ru