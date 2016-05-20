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    Роскошные дома и поля для гольфа: как живут самые богатые пенсионеры мира

    • Сьогодні, 15:50
    • Розсилка

    Эти фотографии выглядят как типичный пригород, где живут богачи.

    Но видимость может быть обманчива.

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    Расположенный в Флориде «The Villages» — это крупнейшие в мире сообщество… пенсионеров. Конечно же, богатых пенсионеров. Роскошные дома, поля для гольфа, беззаботность и спокойствие — так может выглядеть жизнь на пенсии. 

    Как живут богатые пенсионеры смотрите прямо сейчас.

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    Этот «райский уголок» находится в самом центре Флориды. На самом деле The Villages — это целый город, который является самым большим в мире сообществом… пенсионеров. (Фото: CARLO ALLEGRI/REUTERS).
    Идея создания роскошного места для пенсионеров, которые хотели бы уехать из шумных городов, появилась в 1983 году. В 1992 году это сообщество пенсионеров получило своё теперешнее название — The Villages. Городок управляется администрацией, называемой Community Development Districts, которую возглавляют сейчас дети основателей первых поселений.
    Численность The Villages растёт очень быстро. Так, в 2010 году там жило 51 442 человека, тогда как в настоящее время уже в два раза больше — 114 350 человек. А в 2000 году население городка пенсионеров составляло всего 8,3 тысяч человек.
    «Деревня» является лишь одним из множества похожих друг на друга «поселений пенсионеров» в США — чаще всего они расположены в тёплых, южных штатах, таких, как как Аризона, Калифорния, Флорида и Техас.
    Поселения пенсионеров различаются лишь предусмотренным в договоре уровнем медицинской помощи. Есть такие посёлки, в которых каждому жителю гарантирована полная медицинская поддержка 24 часа в сутки. Но это стоит не дёшево. В The Villages средний годовой доход, который приходится на одно домашнее хозяйство, составляет 42 542 доллара, что всего лишь на 1 тысячу меньше, чем медиана доходов (то есть данные для 50 процентов населения) для жителей США (согласно данным Института Гэллапа).
    57 процентов жителей «Деревни» старше 65 лет, 40,4 процента — в возрасте от 45 до 64 лет. Лица, не достигшие 19 лет, не могут там жить (хотя, конечно, могут навещать своих родителей, бабушек и дедушек).
    Что за люди решили провести остаток своей жизни в The Villages? 98,4 процента из них — это белые. Это так называемое поколение бэби-бумерсов, людей родившихся в 1946-1964 годах, которое оказало огромное влияние практически на все аспекты американской жизни — культуру, музыку, потребление и политическую деятельность.
    Теперь красивые ландшафты превратились в заасфальтированные дорожки, поля для гольфа, клубы по интересам, театры и т.п.
    Именно гольф определяет образ жизни «Деревни». Жители часто передвигаются по местности в машинах для гольфа, иногда весьма экстравагантных.
    The Villages поглотило более 8000 гектаров пахотных земель. И теперь сообщество пенсионеров стало больше по размерам и численности населения, чем существующие здесь не одно десятилетие небольшие города.
    Сын основателя The Villages, Гэри Х. Морс, который умер в 2014 году, передавая компанию следующему поколению, приглашал всех будущих пенсионеров поселиться в его «раю» — в этом беззаботном месте, где можно расслабиться на последнем этапе своей жизни.
    Вопрос только в том, — пишет Карло Аллегри — что будет с этим местом, когда эти люди умрут? Ведь новое поколение будущих пенсионеров уже показало, что больше, чем гольф, их интересует жизнь в шумных оживлённых городах.
    Роскошные дома и поля для гольфа: как живут самые богатые пенсионеры мира

    Джерело: Fullpicture.ru

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