Роскошные дома и поля для гольфа: как живут самые богатые пенсионеры мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти фотографии выглядят как типичный пригород, где живут богачи.

Но видимость может быть обманчива.

Расположенный в Флориде «The Villages» — это крупнейшие в мире сообщество… пенсионеров. Конечно же, богатых пенсионеров. Роскошные дома, поля для гольфа, беззаботность и спокойствие — так может выглядеть жизнь на пенсии.

Как живут богатые пенсионеры смотрите прямо сейчас.

Джерело: Fullpicture.ru