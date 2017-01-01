Самойлова стала первой участницей «Евровидения-2018»

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Юлия Самойлова является первой участницей «Евровидения-2018», победитель которого еще не известен.

Подобная ситуация произошла впервые в истории конкурса, так как ранее страны начинали объявлять своих участников после победы определенного участника.

Ранее «Первый канал» заявил, что если Юлию не пустят в Украину, то она автоматически станет участницей Евровидения от РФ в 2018 году. Однако песню девушка будет исполнять другую, пишут Українські Новини.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — сказано в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.