Селин Дион написала открытое письмо ЛГБТ-сообществу: Любовь — это эмоция, у которой нет барьеров

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Селин Дион присоединилась к другим знаменитостям, использующим свое влияние, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу в рамках месяца гей-парадов.

49-летняя певица говорит, что у любви нет границ, и на творческом пути Дион встречалось немало замечательных людей, многие из которых были членами ЛГБТ- сообщества.

«Для меня большая честь иметь возможность, чтобы выразить восхищение и поддержку моим друзьям из в ЛГБТ- сообщества. Я всегда говорила, что музыка — это язык, у которого нет барьеров, и это также верно для любви. Любовь — это эмоция, у которой нет барьеров. Мне повезло быть в окружении стольких красивых людей из ЛГБТ-сообщества на протяжении всей моей карьеры… От талантливых исполнителей, музыкантов, продюсеров и авторов песен — коллег, внесшим значительный вклад в мой успех, и, конечно, многих из моих преданных поклонников, которые поддержат меня, во имя любви», — сказала Селин

«Все вы так положительно повлияли на мою жизнь, и я надеюсь и молюсь, что наш мир будет продолжать открываться, чтобы лучше понять, что принятие и терпимость — добродетели, которых никогда не бывает достаточно», — добавила она.

Джерело: graziamagazine.ru