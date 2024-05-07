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Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання угоди про гарантії безпеки
фото: Офіс Президента

Головні новини ночі проти 7 травня

Китайські хакери зламали сервери Міноборони Британії. Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Ізраїль завдав ударів по Рафаху. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 травня, щоб ви були в курсі подій.

Переговори із США щодо безпекової угоди

Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

«Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої  безпекової угоди вже цього місяця», – наголосив Андрій Єрмак.

Зазначається, що сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

Китайські хакери зламали сервери Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії стало мішенню для злому з боку китайських хакерів. У вівторок, 7 травня, депутатам британського парламенту повідомлять про масовий витік даних Міністерства оборони, який стосується персональних даних військовослужбовців. Як пише видання, британський уряд не буде називати залучену країну, але розуміє, що це Китай. 

Китай підозрюють у двох-трьох спробах злому британського Міноборони. Зазначається, що кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів. Водночас у відомстві заявили, що всі зарплати виплатять, працівникам не варто турбуватися. Їм також нададуть консультацію та підтримку.

Крім того, хакери вивели з ладу систему підрядника, не пов’язану з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони. Інцидент може викликати питання про те, чи захочуть інші країни зі складними відносинами з Китаєм ділитися конфіденційними розвідданими з Великою Британією.

Ізраїль завдав ударів по об’єктах ХАМАСу в Рафаху

Ізраїль ропочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Про це пише AP.

Ізраїльські військові заявили, що здійснюють «цілеспрямовані удари» по позиціях ХАМАСу в східній частині Рафаху. Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Також у понеділок керівництво ХАМАС заявило, що угруповання ухвалило умови угоди про припинення вогню в Секторі Гази. У заяві ХАМАС йдеться, що вони поінформували катарських та єгипетських посередників про своє рішення. Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Російський опозиціонер отримав Пулітцерівську премію

Російський політик і публіцист Володимир Кара-Мурза отримав Пулітцерівську премію за написані з колонії колонки для The Washington Post. Про присудження премії російському політику, який відбуває 25-річний термін в у виправній колонії Омська, йдеться на сайті The Pulitzer Prizes.

Росіянин отримав нагороду в категорії «Коментар». У 2024 році Кара-Мурза опублікував у The Washington Post три колонки про внутрішню політику РФ.

Востаннє його колонка вийшла 3 квітня і називалася «Я пишаюся тим, що висловився проти злочинів Путіна в Україні». Також в одній із колонок, яка вийшла напередодні російських «виборів» у березні, Кара-Мурза закликав країни Захід не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом РФ.

Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд

Суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа погрожує ув’язнити колишнього президента, якщо той продовжить переслідувати свідків і присяжних. Про це пише Reuters.

Суддя Хуан Мерчан заявив, що дев’ять штрафів у розмірі $1000, які він наклав раніше, здається, не завадили Трампу порушити наказ, який забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків. Таке порушення карається штрафом до $1000 або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

«Надалі суд повинен буде розглянути тюремне ув’язнення. Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно», – сказав Мерчан, звертаючись до Трампа. 

Суддя заявив, що вважає ув'язнення воістину останнім засобом, оскільки воно може зірвати судовий процес, створити надзвичайні проблеми з безпекою та ускладнити президентські вибори 2024 року.

Теги: міністр Андрій Єрмак ХАМАС Україна військові наказ Китай кібератака Міноборони Ізраїль вибори Офіс президента

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