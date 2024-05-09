Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
Більшість запрошених іноземних гостей проігнорували запрошення Путіна
Сьогодні у Москві відбудеться Парад Перемоги. Стало відомо, президенти та лідери яких країн завітають у гості до Путіна. За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн.
Список:
- Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв,
- Президент Білорусії Олександр Лукашенко,
- Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов,
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
- Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
- Президент Киргизстану Садір Жапаров,
- Президент Куби Мігель Діас-Канель,
- Президент Лаосу Тхонглун Сісуліт,
- Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало.
За словами помічника президента Росії, на захід також було запрошено «керівників структур СНД, Союзної держави Росії та Білорусії, ОДКБ, ЄАЕС, ШОС, глави диппредставництв «дружніх держав» та військових аташе з дружніх держав», але більшість запрошених, як видно зі списку, проігнорували запрошення.
До слова, у Москві 9 травня доволі зимно як для весняного дня – лише 7 градусів тепла.
Нагадаємо, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.
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