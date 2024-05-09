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Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
фото з відкритих джерел

Більшість запрошених іноземних гостей проігнорували запрошення Путіна

Сьогодні у Москві відбудеться Парад Перемоги. Стало відомо, президенти та лідери яких країн завітають у гості до Путіна.  За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн.

Список:

  • Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв,
  • Президент Білорусії Олександр Лукашенко,
  • Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов,
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
  • Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
  • Президент Киргизстану Садір Жапаров,
  • Президент Куби Мігель Діас-Канель,
  • Президент Лаосу Тхонглун Сісуліт,
  • Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на парад 9 травня
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на парад 9 травня
фото з відкиритих джерел
Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало прибув на парад 9 травня
Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало прибув на парад 9 травня
фото з відкиритих джерел

За словами помічника президента Росії, на захід також було запрошено «керівників структур СНД, Союзної держави Росії та Білорусії, ОДКБ, ЄАЕС, ШОС, глави диппредставництв «дружніх держав» та військових аташе з дружніх держав», але більшість запрошених, як видно зі списку, проігнорували запрошення. 

До слова, у Москві 9 травня доволі зимно як для весняного дня – лише 7 градусів тепла. 

Нагадаємо, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

Теги: росія путін парад

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