Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)

Більшість запрошених іноземних гостей проігнорували запрошення Путіна

Сьогодні у Москві відбудеться Парад Перемоги. Стало відомо, президенти та лідери яких країн завітають у гості до Путіна. За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн.

Список:

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв,

Президент Білорусії Олександр Лукашенко,

Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов,

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,

Президент Киргизстану Садір Жапаров,

Президент Куби Мігель Діас-Канель,

Президент Лаосу Тхонглун Сісуліт,

Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на парад 9 травня фото з відкиритих джерел

Президент Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало прибув на парад 9 травня фото з відкиритих джерел

За словами помічника президента Росії, на захід також було запрошено «керівників структур СНД, Союзної держави Росії та Білорусії, ОДКБ, ЄАЕС, ШОС, глави диппредставництв «дружніх держав» та військових аташе з дружніх держав», але більшість запрошених, як видно зі списку, проігнорували запрошення.

До слова, у Москві 9 травня доволі зимно як для весняного дня – лише 7 градусів тепла.

Нагадаємо, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.