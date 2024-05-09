В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 14:21 оголошена повітряна тривога.

Моніторингові телеграм-канали попереджають про загрозу балістики через активність ворожих ОТРК в Курській області.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА. Про це інформує Генштаб ЗСУ.