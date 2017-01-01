Тина Кароль прокомментировала победу отца Александра на «Голосі країні-7»

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Звездный тренер поделилась насколько тяжело было подобрать репертуар для священника

Вчера, в суперфинале «Голоса країни-7», зрители определились с победителем седьмого сезона.

Четверо суперфиналистов, три часа прямого эфира и сотни тысяч смс от болельщиков - и Украина узнала, кто стал «голосом страны» 2017.

На последнем этапе осталось двое участников - Ингрет Костенко из команды Потапа и Александр Клименко из команды Тины Кароль. Победу зрители отдали отцу Александру.

«Если это передалось через экраны к людям, значит мы выполнили нашу задачу», - подчеркнул победитель «Голоса країни- 7».

На суперфинале за отца Александра болела вся его большая семья. Из четырех его детей в зале не было только младшей дочери, которой всего несколько месяцев.

«Сейчас очень тяжело все это осознать, но мы счастливы», - признается жена Александра Клименко Светлана.

Вместе с титулом «Голос країни-7» победитель получил квартиру квартиру в Киеве, право на запись собственной песни, ее ротацию на радио и съемки клипа. И запись, и ротацию, и клип отец Александр подарил своей сопернице Ингрет Костенко.

Наставница Александра Клименко Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного.

«Это было непросто подобрать репертуар отцу Александру. В этот день можно исполнять это, а в этот – нельзя. И он ни разу не изменил своему сану», - отметила Кароль.