У Мейхер божатся, что у нее нет бутика в Сочи

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В пресс-службе бывшей солистки «ВИА Гры» Надежда Мейхер опровергают информацию о том, что она открыла магазин на территории РФ.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба артистки.

Пресс-служба Надежды Мейхер сообщает, что информация об открытии артисткой магазина или бутика в России не соответствует действительности,– говорится в сообщении.

У Мейхер уверяют, что единственный бутик Meiher by Meiher певицы-дизайнера работает только в Киеве, а по миру ее дизайнерская одежда и обувь продаются через социальные сети, сообщает 24tv.ua.



