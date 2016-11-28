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    Шоу-біз

    У Мейхер божатся, что у нее нет бутика в Сочи

    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    В пресс-службе бывшей солистки «ВИА Гры» Надежда Мейхер опровергают информацию о том, что она открыла магазин на территории РФ.

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба артистки.

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    Пресс-служба Надежды Мейхер сообщает, что информация об открытии артисткой магазина или бутика в России не соответствует действительности,– говорится в сообщении.

    У Мейхер уверяют, что единственный бутик Meiher by Meiher певицы-дизайнера работает только в Киеве, а по миру ее дизайнерская одежда и обувь продаются через социальные сети, сообщает 24tv.ua.



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