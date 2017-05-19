Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах

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Папарацци подловили девушку на пляже

Начинающая модель, 19-летняя Тина Кунаки, уже несколько дней находится в Каннах.

Фотографы не упускают возможности запечатлеть знойную красотку, пока она находится во Франции: всего несколько дней назад юная пассия Венсана Касселя была замечена на побережье в белом топе и бирюзовой юбке в полоску.

Теперь же звезду сфотографировали на пляже в черном раздельном купальнике. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру: она вовсе не пыталась скрыться от папарацци, поэтому им удалось сделать достаточно много кадров.

О романе Венсана Касселя и Тины Кануки стало известно в 2015 году, когда были сделаны фотографии пары на одном из курортов Ибицы. Впервые влюбленные вышли в свет на показе Vicroria's Secret, который тогда проходил в Париже.

Теперь общественность с нетерпением ждет появления Касселя и Кануки на красной дорожке Каннского фестиваля. Остроты ситуации добавляет не только существенная разница в возрасте пары,но и то, что ведущей киносмотра в этом году является экс-супруга актера Моника Беллуччи.





Джерело: Spletnik