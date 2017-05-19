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    Шоу-біз

    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах

    • Сьогодні, 15:13
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    Папарацци подловили девушку на пляже

    Начинающая модель, 19-летняя Тина Кунаки, уже несколько дней находится в Каннах.

    Фотографы не упускают возможности запечатлеть знойную красотку, пока она находится во Франции: всего несколько дней назад юная пассия Венсана Касселя была замечена на побережье в белом топе и бирюзовой юбке в полоску.

    Теперь же звезду сфотографировали на пляже в черном раздельном купальнике. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру: она вовсе не пыталась скрыться от папарацци, поэтому им удалось сделать достаточно много кадров.

    О романе Венсана Касселя и Тины Кануки стало известно в 2015 году, когда были сделаны фотографии пары на одном из курортов Ибицы. Впервые влюбленные вышли в свет на показе Vicroria's Secret, который тогда проходил в Париже.

    Теперь общественность с нетерпением ждет появления Касселя и Кануки на красной дорожке Каннского фестиваля. Остроты ситуации добавляет не только существенная разница в возрасте пары,но и то, что ведущей киносмотра в этом году является экс-супруга актера Моника Беллуччи.

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    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах
    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах
    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах
    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах
    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах
    Юная подруга Венсана Касселя показала точеную фигуру в Каннах


    Джерело: Spletnik

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