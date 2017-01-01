Жуткое преображение: пережившая кислотную атаку модель показала лицо

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«Я хочу, чтобы он увидел, что сделал со мной. Это не любовь», — произнесла девушка, снимая платок

28-летняя итальянская модель и финалистка конкурса «Мисс Романья-2007» Джессика Нотаро, которую в январе этого года облил кислотой бывший возлюбленный, показала общественности последствия той трагедии, сообщает Ридус.

Она приняла участие в съемках телепрограммы Maurizio Costanzo show. Девушка появилась в студии в платке, закрывающем ее лицо. Ведущий сказал Джессике, что она может не снимать вуаль, если ей так комфортнее. Однако бывшая модель осмелилась показать свою нынешнюю внешность.

«Я хочу, чтобы он увидел, что сделал со мной. Это не любовь», — произнесла девушка, снимая платок.

Она призналась, что молила Господа Бога о том, чтобы он забрал ее красоту, но оставил ей зрение.

Джессика рассказала, что встречалась с 29-летним Эдсоном Таварес и это была большая история любви. Он предложил ей выйти за него замуж. Модель согласилась, однако, после этого он стал проявлять неуважение к ней. Спустя время, Джессика приняла решение расстаться с молодым человеком. За это он начал угрожать ей расправой.

Через несколько месяцев уроженец африканской республики Кабо-Верде подкараулил ее возле подъезда и плеснул кислотой в лицо. Трагедия произошла в итальянском городе Римини. Мисс Романья получила ожоги глаз и ног. Однако, врачам удалось сохранить ей зрение.

Девушка рассказала, что сейчас она тратит 700 евро в месяц на лекарства: глазные капли и мази, которые облегчают ее боль. Пластическую операцию хирурги смогут провести спустя лишь год.

Сейчас ее бывший возлюбленный ожидает суда в следственном изоляторе. Он отрицает факт нападения. Хорхе Эдсон Таваресу заявил, что у него есть алиби. Выяснилось, что экс-бойфренд девушки после злодеяния пришел домой и разместил на своем Facebook профиль видео бразильского национального боевого искусства капоэйры.