В сети появился новый трейлер горячих «Спасателей Малибу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В фильме можно будет лицезреть Дуэйна Скалу Джонсона и Зака Эфрона

Вышел свежий трейлер киноадаптации легендарного сериала девяностых. Фильм «Спасатели Малибу» режиссера Сета Гордона появится на экранах 12 мая 2017 года.

Одной из сюжетных линий является конфликт героя Дуэйна Скалы Джонсона, спасателя из местной береговой охраны, с новичком бригады — молодым выскочкой в исполнении Зака Эфрона. В конце концов героям придется объединиться, чтобы противостоять возросшей криминальной активности в местной зоне отдыха.

В фильме также играют Александра Даддарио, Приянка Чопра, Келли Рорбах, Шарлотта МакКинни, Анжелика Кенни. Появится и звезда оригинального сериала 1990-х годов Памела Андерсон.