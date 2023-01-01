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Мохаммад Аятоллахі Табаар

Мохаммад Аятоллахі Табаар

 Доцент кафедри міжнародних відносин Школи управління та державної служби ім. Буша Техаського університету A&M

Всі публікації автора

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Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
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У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
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Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
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Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
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