Іран може вдатися до ракетних і безпілотних атак на об'єкти, які є «ізраїльськими базами» в Азербайджані
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