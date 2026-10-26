Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 27 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого мученика Нестора Солунського

27 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Нестора Солунського – юного воїна-християнина, що переміг непереможного гладіатора і прийняв страту за сповідання Христа. Також цього дня згадують святих мучениць Капітоліну та Єротиїду Каппадокійських, а в українській традиції – особливо шанують преподобного Нестора Літописця.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Преподобного Нестора Літописця

Святий мученик Нестор Солунський жив на початку IV століття в тому самому місті, що й великомученик Димитрій Мироточець, якого Церква вшановує напередодні – 26 жовтня. Ці два святі нерозривно пов'язані між собою. Юний Нестор – за переказами, зовсім молода людина – навідав ув'язненого Димитрія у підземній камері і попросив благословення на двобій із Літом – улюбленим гладіатором-велетнем імператора Галерія, якого той виставляв на арені проти полонених і нових навернених до Христа. Літо скидав жертв із помосту просто на списи – і вважався непереможним.

Отримавши благословення Димитрія, Нестор вступив у бій. За молитвою святого він здолав грізного бійця і скинув його на ті самі списи. Перемога юного християнина над гладіатором-чемпіоном обурила Галерія. Щойно перемога стала очевидною, цісар наказав негайно стратити Нестора – відсікти йому голову. Так молодий воїн прийняв мученицький вінець слідом за своїм духовним наставником Димитрієм.

Нестора Літописця вважають батьком вітчизняної історії. Саме він уклав «Повість минулих літ» – фундаментальний літопис, що оповідає про походження нашої держави та її народу. Нетлінні мощі Нестора Літописця досі спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Разом із Нестором 27 жовтня Церква вшановує пам'ять двох жінок – святих мучениць Капітоліни та Єротиїди Каппадокійських, які постраждали за віру в 304 році в Кесарії під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана.

Капітоліна походила зі знатної та заможної родини: навернувшись до Христа, вона роздала все своє майно бідним і відпустила рабів на волю. Коли її кинули до в'язниці за відмову принести жертву ідолам, її служниця Єротиїда відкрито заявила суддям, що теж є християнкою. Обох жінок стратили одну за одною.

Молитви дня

До святого мученика Нестора Солунського звертаються з молитвою про мужність, захист від ворогів і заступництво у важких випробуваннях:

О, святий мучениче Несторе! Ти, що юністю своєю посоромив могутнього ворога і заради Христа не побоявся ні арени, ні меча, поглянь на нас немічних і захисти нас від усякого зла. Моли Господа нашого Ісуса Христа, нехай дасть нам мужність у спокусах і твердість у вірі. Заступися за воїнів наших, що нині стоять на захисті землі рідної, – дай їм силу, відвагу і щасливе повернення. Захисти оселі наші від лиха видимого й невидимого. Навчи нас, грішних, не відступати від правди і нести свій хрест з гідністю. Та нехай молитвами твоїми сподобимося прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 27 жовтня не мало окремої широкої назви, однак із цим днем пов'язані давні спостереження наших предків за природою. Якщо на деревах до цього дня ще залишалося багато листя – чекали на сувору та затяжну зиму. Якщо листопад завершився раніше і гілки вже голі – зима мала бути помірною. Ще однією прикметою слугував ранковий туман: густий туман 27 жовтня обіцяв відлигу перед першими морозами.

Тихий і безвітряний день – до лагідної та м'якої зими.

Якщо дощить або мряка – чекайте на сніжну й теплу зиму.

Якщо вітер холодний, різкий – прийдуть ранні морози.

Червоне небо на заході сонця – осінь затягнеться.

Зоряне небо вночі – чекайте ранньої зими.

Цей день також вважався часом молитви за тих, хто стоїть перед тяжким вибором або опинився у безвиході – адже образ Нестора, що вступив у нерівний бій і переміг завдяки вірі, глибоко вкорінений в народній свідомості як символ того, що правда і молитва сильніші за будь-яку зброю. 27 жовтня свої іменини святкують чоловіки з іменем Нестор, а також жінки з іменами Капітоліна та Єротиїда.

Що не можна робити

27 жовтня, як і в більшість осінніх церковних свят, не рекомендувалося братися за важку хатню роботу – прати, шити, рубати дрова. Вважалося, що праця в цей день «не піде на користь» і принесе більше клопоту, ніж результату. Забороняли сваритися і виказувати злобу – особливо в родині: вірили, що суперечка, розпочата в день мучеників, затягнеться надовго. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить, – бо мучениці Капітоліна й Єротиїда самі зреклися багатства заради ближніх і стали прикладом безкорисливого служіння.