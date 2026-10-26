Головна Новини
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого мученика Нестора Солунського

27 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Нестора Солунського – юного воїна-християнина, що переміг непереможного гладіатора і прийняв страту за сповідання Христа. Також цього дня згадують святих мучениць Капітоліну та Єротиїду Каппадокійських, а в українській традиції – особливо шанують преподобного Нестора Літописця.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Преподобного Нестора Літописця

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий мученик Нестор Солунський жив на початку IV століття в тому самому місті, що й великомученик Димитрій Мироточець, якого Церква вшановує напередодні – 26 жовтня. Ці два святі нерозривно пов'язані між собою. Юний Нестор – за переказами, зовсім молода людина – навідав ув'язненого Димитрія у підземній камері і попросив благословення на двобій із Літом – улюбленим гладіатором-велетнем імператора Галерія, якого той виставляв на арені проти полонених і нових навернених до Христа. Літо скидав жертв із помосту просто на списи – і вважався непереможним.

Отримавши благословення Димитрія, Нестор вступив у бій. За молитвою святого він здолав грізного бійця і скинув його на ті самі списи. Перемога юного християнина над гладіатором-чемпіоном обурила Галерія. Щойно перемога стала очевидною, цісар наказав негайно стратити Нестора – відсікти йому голову. Так молодий воїн прийняв мученицький вінець слідом за своїм духовним наставником Димитрієм.

Нестора Літописця вважають батьком вітчизняної історії. Саме він уклав «Повість минулих літ» – фундаментальний літопис, що оповідає про походження нашої держави та її народу. Нетлінні мощі Нестора Літописця досі спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Разом із Нестором 27 жовтня Церква вшановує пам'ять двох жінок – святих мучениць Капітоліни та Єротиїди Каппадокійських, які постраждали за віру в 304 році в Кесарії під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана.

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва фото 2

Капітоліна походила зі знатної та заможної родини: навернувшись до Христа, вона роздала все своє майно бідним і відпустила рабів на волю. Коли її кинули до в'язниці за відмову принести жертву ідолам, її служниця Єротиїда відкрито заявила суддям, що теж є християнкою. Обох жінок стратили одну за одною.

Молитви дня

До святого мученика Нестора Солунського звертаються з молитвою про мужність, захист від ворогів і заступництво у важких випробуваннях:

О, святий мучениче Несторе! Ти, що юністю своєю посоромив могутнього ворога і заради Христа не побоявся ні арени, ні меча, поглянь на нас немічних і захисти нас від усякого зла. Моли Господа нашого Ісуса Христа, нехай дасть нам мужність у спокусах і твердість у вірі. Заступися за воїнів наших, що нині стоять на захисті землі рідної, – дай їм силу, відвагу і щасливе повернення. Захисти оселі наші від лиха видимого й невидимого. Навчи нас, грішних, не відступати від правди і нести свій хрест з гідністю. Та нехай молитвами твоїми сподобимося прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 27 жовтня не мало окремої широкої назви, однак із цим днем пов'язані давні спостереження наших предків за природою. Якщо на деревах до цього дня ще залишалося багато листя – чекали на сувору та затяжну зиму. Якщо листопад завершився раніше і гілки вже голі – зима мала бути помірною. Ще однією прикметою слугував ранковий туман: густий туман 27 жовтня обіцяв відлигу перед першими морозами.

  • Тихий і безвітряний день – до лагідної та м'якої зими.
  • Якщо дощить або мряка – чекайте на сніжну й теплу зиму.
  • Якщо вітер холодний, різкий – прийдуть ранні морози.
  • Червоне небо на заході сонця – осінь затягнеться.
  • Зоряне небо вночі – чекайте ранньої зими.

Цей день також вважався часом молитви за тих, хто стоїть перед тяжким вибором або опинився у безвиході – адже образ Нестора, що вступив у нерівний бій і переміг завдяки вірі, глибоко вкорінений в народній свідомості як символ того, що правда і молитва сильніші за будь-яку зброю. 27 жовтня свої іменини святкують чоловіки з іменем Нестор, а також жінки з іменами Капітоліна та Єротиїда.

Що не можна робити

27 жовтня, як і в більшість осінніх церковних свят, не рекомендувалося братися за важку хатню роботу – прати, шити, рубати дрова. Вважалося, що праця в цей день «не піде на користь» і принесе більше клопоту, ніж результату. Забороняли сваритися і виказувати злобу – особливо в родині: вірили, що суперечка, розпочата в день мучеників, затягнеться надовго. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить, – бо мучениці Капітоліна й Єротиїда самі зреклися багатства заради ближніх і стали прикладом безкорисливого служіння.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовнішньополітична програма «Студентського списку» поки що не дуже деталізована
Нова влада Сербії, старий курс: чого чекати Україні
Сьогодні, 15:37
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Сьогодні, 13:52
Команда Дмитра Михайленка зіграє контрольні поєдинки 12-го та 17 листопада
Молодіжна збірна України з футболу у листопаді проведе два товариські матчі
Сьогодні, 17:02
Переможці парламентських виборів у Сербії заявили про намір зберегти відмову від санкцій проти Росії
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
Сьогодні, 17:36
Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво під час візиту молдовського прем'єра до Києва
Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами
Сьогодні, 16:38
Олена Світлицька здійснила свою давню мрію – стати співачкою
Відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни» (відео)
Сьогодні, 14:41
Кандидати суттєво відрізняються своїм баченням стосовно війни в Україні
Прихильниця Росії та союзник України вийшли у другий тур виборів у Болгарії: що вони обіцяють
Сьогодні, 12:27
Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордну для жовтня температуру +11,1°C
Українські полярники зафіксували температурний рекорд в Антарктиді
Сьогодні, 17:02
Москва розгорнула масштабне вербування африканців
Росія завербувала тисячі африканців для війни проти України – Bloomberg
Сьогодні, 16:14

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
151K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
85K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua