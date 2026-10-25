В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року

В Україні хмарно з проясненнями, у частині областей видимість буде обмеженою через туман

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16° тепла

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Вранці у західних областях, крім Закарпаття через погодні явища, видимість буде складати 200-500м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У Житомирській, Вінницькій, Одеській, вночі і у Рівненській та Хмельницький областях дощі, на решті території без опадів. В більшості західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 25 жовтня фото: Укргідрометцентр

У неділю, 25 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с. Температура по області вночі 12-14° тепла, вдень 14-16°, у Києві вночі 12-14° тепла, вдень близько 15°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.