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В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, у частині областей видимість буде обмеженою через туман
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16° тепла

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Вранці у західних областях, крім Закарпаття через погодні явища, видимість буде складати 200-500м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У Житомирській, Вінницькій, Одеській, вночі і у Рівненській та Хмельницький областях дощі, на решті території без опадів. В більшості західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 25 жовтня
Прогноз погоди на 25 жовтня
фото: Укргідрометцентр

У неділю, 25 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с. Температура по області вночі 12-14° тепла, вдень 14-16°, у Києві вночі 12-14° тепла, вдень близько 15°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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