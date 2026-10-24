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Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 25 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

25 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Ці святі жили у IV столітті в Константинополі. Маркіян служив читцем, а Мартирій – іподияконом, і обидва вони вирізнялися глибокою вірою та благочестям. У часи гонінь на християн, ініційованих аріанами, які заперечували божественну сутність Ісуса Христа, Маркіян і Мартирій були схоплені. Їх піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від істинної віри. Вони виявили потужну стійкість і незламну відданість Христу, за що близько 355 року були страчені (обезголовлені). Їхні мощі пізніше було перенесено, і святі шануються як приклад мужності та покровителі правників (юристів, нотаріусів).

Молитви дня

О, святі мученики Христові Маркіяне і Мартиріє! Ми, грішні, звертаємося до вас у цей день. Моліть Всевишнього, щоб зміцнив нас у вірі, дарував нам терпіння і стійкість у скорботах, і допоміг нам пройти земний шлях гідно. Будьте нашими заступниками перед Господом і випросіть мир для наших душ.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 25 жовтня відоме як Дідівські плачі.

  • Якщо пташки активно годуються на землі – це провіщає ранні сніги та морози.
  • Якщо йде дощ – вірили, що природа плаче за померлими, і зима буде сніжною.
  • Сніг випав – наступний рік буде врожайним.
  • Цього дня не можна сваритися та сперечатися, щоб не відвернути від себе благополуччя на всю зиму.
  • Дотримувалися обережності у сміху та плачі – вважалося, що сильні емоційні крайнощі можуть призвести до нещасть.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити й ображати інших.
  • Брехати, пліткувати та обмовляти людей.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Погано згадувати померлих.
  • Влаштовувати гучні розваги, за народними повір’ями.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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