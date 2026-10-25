День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

День автомобіліста та дорожника – офіційне професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства

25 жовтня 2026 року, в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника. В цей день вітають професіоналів, чия робота пов'язана з перевезеннями та автомобілістів-любителів.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День автомобіліста у 2026 році.

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Історія свята День автомобіліста

Історія свята розпочалася в 1980 році, коли був заснований День працівника автомобільного транспорту або День водія. В Незалежній Україні професійне свято поєднали для всіх учасників дорожнього руху та працівників дорожнього господарства. День автомобіліста затверджений згідно з указом президента України Леоніда Кравчука в 1993 році.

День автомобіліста – професійне свято, яке відзначають люди, що працюють у галузях автомобілебудування, автоперевезень, продаж, сервісного обслуговування, експлуатації автотранспортних засобів, ремонту автомобілів, на автотранспортних, дорожних підприємствах, в установах та організаціях проєктування, будівництва, ремонту, експлуатації автодоріг, автошколах, шофери особистого та службового транспорту тощо.

У цей день вітають усіх, хто пов'язаний з автомобілем і дорогою. Та насамперед – людей, які щодня сідають за кермо, за будь-якої погоди забезпечують утримання та ремонт шляхів, прибувають за викликом чи за розкладом: водії громадського транспорту, «швидкої допомоги», пожежних машин, далекобійники, таксисти та інші професіонали своєї справи.

Привітання з Днем автомобіліста 2026 у прозі

З Днем Автомобіліста! Нехай дорога завжди буде гладкою, бензобак повний, а твоя машина – надійною супутницею на життєвому шляху!

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З Днем автомобіліста! Нехай твій автомобіль завжди підпорядковується твоїм бажанням, а дорога куди б ти не попрямував-призводить до успіху і щастя!

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Вітаємо всіх водіїв з Днем автомобіліста! Нехай твоє життя буде такою ж яскравою і насиченою, як пейзажі біля дороги, а твоя машина – такою ж надійною, як твоя дружба!

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Вітаю з Днем автомобіліста! Хочу побажати рівних доріг, цікавих подорожей та яскравих пригод, добрих друзів на пасажирському сидінні, гарного настрою та попутного вітру! Нехай твій особистий шлях завжди буде рівним, цікавим та радісним!

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Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай машина завжди буде на ходу, нехай в житті будуть повороти тільки в кращу сторону. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі і щастя в кожному дні!

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Вітаю із Днем автомобіліста! Нехай ваша дорога життя буде довгим і захоплюючим, нехай не буде ям, дір і вибоїн, кожен новий поворот призводить до мети, мотор ніколи не глухне, гальма ніколи не підводили, а попутники завжди були дорогі вашому серцю.

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З Днем автомобіліста. Бажаю впевнено рулити назустріч гарним світанкам, мрійливим заходом сонця. Бажаю, щоб кожна поїздка обходилася без форс-мажорів та будь-яких перешкод на шляху. Дотримуйся правил безпеки на дорогах і вигадуй власні правила щастя на життєвому шляху!

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З Днем автомобіліста тебе! Нехай кожна поїздка приносить радість, а кожен кілометр зміцнює твою майстерність за кермом! Доброї дороги тобі, і нехай колеса ніколи не потрапляють в ями.

Привітання з Днем автомобіліста у віршах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

Удача у руки хай швидко летить,

Мотор не ламається, не гуркотить!

Кохання у грудях нехай палає

І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай авто вас не підводить,

Та успішно всіх вас возить!

Щастя сім'ям, сил, удачі,

Щоб минули вас невдачі!

Дружби, радощів та перемог

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у день автомобіліста!

***

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ніколи

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає мотор тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху оберігає!

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає двигун тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

Привітання з Днем автомобіліста