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Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 8,66–11,40 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – до 9 грн за літр

Станом на 25 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,74 грн за літр, дизельного пального – 103,98 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у більшості мереж вартість бензину, дизельного пального та автогазу залишилася незмінною. Водночас у мережі SOCAR автогаз подорожчав на 1,60 грн/л – до 56,50 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 25 жовтня 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 52,90
OKKO 92,90 95,90  105,90 108,90 102,90 - 56,50
WOG 92,90 95,90  105,90 108,90 102,90 - 56,90 
SOCAR 94,90  97,90  106,00 109,00 104,00   56,50
UKRNAFTA 88,90  91,90  101,90 103,90 - 86,90 51,90
KLO 87,90 95,60 104,40 107,40 101,90  86,50 54,90
БРСМ 87,79 - 100,83 -     51,29 

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа SOCAR – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в SOCAR – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 56,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 51,29 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 25 вересня до 25 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 8,66–11,40 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у WOG, де його вартість підвищилася з 45,50 до 56,90 грн/л. В OKKO автогаз подорожчав на 11 грн/л, у SOCAR – також на 11 грн/л, а в KLO – на 10 грн/л. Звичайне дизельне пальне за місяць зросло в ціні на 3–6 грн/л, а преміальне – на 4–9 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В OKKO, WOG, SOCAR та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,30 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у трьох із представлених мереж: в UPG – на 1 грн/л, в «Укрнафті» – на 3 грн/л, а в KLO – на 3,60 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: АЗС пальне ціни дизельне пальне бензин

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