Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль

Цьогоріч на фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів

З 20 по 22 листопада у київському ТРЦ Blockbuster Mall відбудеться щорічний розважально-музичний фестиваль B-Mall Fest. Організатори анонсували першу хвилю учасників та оголосили про збір коштів на благодійний проєкт для дитячої лікарні «Охматдит». Вхід на всі дні події буде вільним. Про це повідомляє «Главком».

Цьогоріч на фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів.

Хто увійшов до першої хвилі лайнапу:

Українські виконавці: гурт «Антитіла», Jerry Heil, Laud, Bah.Roma, Monokate, СолоХа, фіналіст Нацвідбору на «Євробачення» Mr.Vel, Karyn та Mulenko.

Міжнародний хедлайнер: Original Enigma Voices з хітами Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love та Mea Culpa.

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На фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів фото, надані організаторами фестивалю

Команда фестивалю вже готує анонс другої хвилі лайнапу. Очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти.

Безпечний простір: укриття на території фестивалю

Враховуючи безпекову ситуацію у столиці, локація фестивалю повністю адаптована до сучасних реалій. На території Blockbuster Mall розташоване найбільше в Україні сертифіковане ДСНС укриття, куди відвідувачі зможуть оперативно спуститися у разі оголошення повітряної тривоги.

Будівництво Дому Рональда МакДональда

Офіційним благодійним партнером B-Mall Fest 2026 стала Благодійна організація «Дім Рональда МакДональда Україна». Мета партнерства – збір коштів на будівництво першого в країні Дому Рональда МакДональда на території київської лікарні «Охматдит». Це буде п’ятиповерхова будівля на 50 кімнат, де сім'ї зможуть безкоштовно проживати поруч із важкохворими дітьми під час їхнього тривалого лікування. Дім забезпечуватиме понад 36 000 ночівель щорічно.

Дім Рональда МакДональда фото: пресслужба фестивалю

«Фестиваль – це місце, де люди об'єднуються заради емоцій. Цьогоріч ми хочемо, щоб ця єдність мала практичне значення. Кожен донат наближає нас до відкриття Дому, де сім'я зможе бути поруч із дитиною в найважчу мить», – зазначають організатори фестивалю.

Долучитися до збору коштів можна вже зараз за посиланням. Також під час події 20−22 листопада на території фестивалю працюватимуть спеціальні зони для донатів.

Нагадаємо, у Київському академічному театрі «Золоті ворота» 17 та 18 жовтня відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами культової п'єси британського драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві». Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ пошуку знаків та спроб надати форми невизначеному майбутньому.