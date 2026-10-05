Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
На фестивалі очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти
фото: пресслужба фестивалю

Цьогоріч на фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів

З 20 по 22 листопада у київському ТРЦ Blockbuster Mall відбудеться щорічний розважально-музичний фестиваль B-Mall Fest. Організатори анонсували першу хвилю учасників та оголосили про збір коштів на благодійний проєкт для дитячої лікарні «Охматдит». Вхід на всі дні події буде вільним. Про це повідомляє «Главком».

Цьогоріч на фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів.

Хто увійшов до першої хвилі лайнапу:

  • Українські виконавці: гурт «Антитіла», Jerry Heil, Laud, Bah.Roma, Monokate, СолоХа, фіналіст Нацвідбору на «Євробачення» Mr.Vel, Karyn та Mulenko.
  • Міжнародний хедлайнер: Original Enigma Voices з хітами Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love та Mea Culpa.
3 фото
На весь екран
На фестивалі діятимуть три сцени, на яких виступлять понад 60 артистів
фото, надані організаторами фестивалю

Команда фестивалю вже готує анонс другої хвилі лайнапу. Очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти. 

Безпечний простір: укриття на території фестивалю

Враховуючи безпекову ситуацію у столиці, локація фестивалю повністю адаптована до сучасних реалій. На території Blockbuster Mall розташоване найбільше в Україні сертифіковане ДСНС укриття, куди відвідувачі зможуть оперативно спуститися у разі оголошення повітряної тривоги.

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль фото 1

Будівництво Дому Рональда МакДональда

Офіційним благодійним партнером B-Mall Fest 2026 стала Благодійна організація «Дім Рональда МакДональда Україна». Мета партнерства – збір коштів на будівництво першого в країні Дому Рональда МакДональда на території київської лікарні «Охматдит». Це буде п’ятиповерхова будівля на 50 кімнат, де сім'ї зможуть безкоштовно проживати поруч із важкохворими дітьми під час їхнього тривалого лікування. Дім забезпечуватиме понад 36 000 ночівель щорічно.

Дім Рональда МакДональда
Дім Рональда МакДональда
фото: пресслужба фестивалю

«Фестиваль – це місце, де люди об'єднуються заради емоцій. Цьогоріч ми хочемо, щоб ця єдність мала практичне значення. Кожен донат наближає нас до відкриття Дому, де сім'я зможе бути поруч із дитиною в найважчу мить», – зазначають організатори фестивалю.

Долучитися до збору коштів можна вже зараз за посиланням. Також під час події 20−22 листопада на території фестивалю працюватимуть спеціальні зони для донатів.

Нагадаємо, у Київському академічному театрі «Золоті ворота» 17 та 18 жовтня відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами культової п'єси британського драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві». Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ пошуку знаків та спроб надати форми невизначеному майбутньому.

Читайте також:

Теги: Євробачення Київ укриття Україна фестиваль Охматдит Jerry Heil Солоха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Передачу сигналу «Повітряна тривога» встановлено відповідно до різних рівнів загроз
У «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про різні рівні повітряної тривоги
7 вересня, 15:24
Напад може бути пов'язаний зі смертю дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі
Чоловік міг мститися за смерть дружини: прокуратура розповіла деталі спроби вбивства директора клініки
8 вересня, 18:43
Окремий напрям підготовки до зими – відновлення та захист енергосистеми
Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
16 вересня, 11:36
У столиці працюють сили ППО
Окупанти атакували Київ балістикою
18 вересня, 19:38
Портативний патефон «СП-1» має високу цінність серед колекціонерів
Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)
18 вересня, 13:01
Росія, за версією диктатора, почала завдавати ударів у відповідь лише після низки атак
«Це вони все почали»: Путін пригрозив Україні ударами у відповідь
26 вересня, 02:25
Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня
Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня
25 вересня, 21:13
Кілька місяців тому Марія Ївженко звільнилася з «NV. Бізнес» й перейшла до корпоративного сектору
Після удару по бізнес-центру в Києві загинула журналістка Марія Ївженко
26 вересня, 15:37
«Київпастранс» закликав пасажирів стежити за оперативними змінами маршрутів
Транспорт біля Північного мосту повернувся до звичних маршрутів (оновлено)
Вчора, 14:04

Пресрелізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
106K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua