Apple, Google та Telegram пішли на поступки Кремлю

ЗМІ пишуть, що Кремль змусив Big Tech піти на поступки, пред'явивши їм список співробітників, які підлягають арешту

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Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников.

Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота.

Эти «экстремистские», по мнению Путина, программы содержали всего лишь информацию о кандидатах оппозиции в вашем округе.

По закону и здравому смыслу каждый из нас имеет право призвать голосовать (или не голосовать) за кого угодно.

В нашем же случае само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим. Тем самым признавая право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти.

Одно дело, когда интернет-монополистами рулят милые свободолюбивые нерды с твердыми жизненными принципами.

Совсем другое – когда у руля люди одновременно и трусливые, и алчные. Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о «make the world a better place», но внутри это лжецы и лицемеры.

СМИ пишут, что Кремль заставил Big Tech пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, подлежащих аресту. Если это так, то молчать об этом – худшее преступление. Это поощрение террориста, захватывающего заложников.

Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и тд, – честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов.

Ну и не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым из Telegram. Уж его я в списке путинских «блокировщиков» увидеть не ожидал.

Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram.

И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших

Джерело: блог Олексія Навального

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